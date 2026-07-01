Жара побила температурные рекорды в 11 областях Украины, - Укргидрометцентр

30 июня в 11 областях Украины были зафиксированы новые температурные рекорды из-за волны аномальной жары.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Рекорды зафиксировали и на Ривненщине

По данным синоптиков, дневные максимумы превысили предыдущие исторические показатели на 0,1–4,2 °C.

Новые рекорды были установлены в Ужгороде (+36,5 °C), Львове (+34,5 °C), Тернополе (+34,8 °C), Луцке (+34,3 °C), Ровно (+34,9 °C), Хмельницком (+32,4 °C), Житомире (+33,5 °C), Виннице (+34,3 °C), Кропивницком (+34,7 °C), Николаеве (+38,3 °C) и Херсоне (+36,9 °C).

В Укргидрометцентре отметили, что рекордные показатели фиксируются с 25 июня. Причиной стала волна горячего воздуха, которая пришла в Украину из северных районов Африки через южную и центральную Европу.

Как уберечься от жары

В Министерстве здравоохранения напоминают, что высокая температура воздуха может негативно влиять на сердечно-сосудистую систему, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

Медики советуют пить достаточно воды, носить легкую одежду из натуральных тканей, избегать пребывания на солнце с 11:00 до 16:00, не перегружать организм физически и отказаться от алкоголя и сладких газированных напитков.