Спека побила температурні рекорди в 11 областях України, - Укргідрометцентр

У 11 областях України 30 червня зафіксували нові температурні рекорди через хвилю аномальної спеки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Укргідрометцентр.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Рекорди зафіксували й на Рівненщині

За даними синоптиків, денні максимуми перевищили попередні історичні показники на 0,1–4,2°C.

Нові рекорди встановили в Ужгороді (+36,5°C), Львові (+34,5°C), Тернополі (+34,8°C), Луцьку (+34,3°C), Рівному (+34,9°C), Хмельницькому (+32,4°C), Житомирі (+33,5°C), Вінниці (+34,3°C), Кропивницькому (+34,7°C), Миколаєві (+38,3°C) та Херсоні (+36,9°C).

В Укргідрометцентрі зазначили, що рекордні показники фіксують із 25 червня. Причиною стала хвиля гарячого повітря, яка надійшла в Україну з північних районів Африки через південну та центральну Європу.

Як уберегтися від спеки

У Міністерстві охорони здоров'я нагадують, що висока температура повітря може негативно впливати на серцево-судинну систему, особливо в людей із хронічними захворюваннями.

Медики радять пити достатньо води, носити легкий одяг із натуральних тканин, уникати перебування на сонці з 11:00 до 16:00, не перевантажувати організм фізично та відмовитися від алкоголю й солодких газованих напоїв.