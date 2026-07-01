Через аномальну спеку в Іспанії за місяць померли 892 людини, - ЗМІ

В Іспанії аномальна спека, яка тривала у червні, призвела до смерті 892 людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Euronews із посиланням на Державне метеорологічне агентство Іспанії (Aemet).

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Червень став другим найспекотнішим за понад 60 років

За даними Aemet, середня температура на материковій частині країни у червні становила 23,2 °C – це на 3,2 °C вище за середній показник 1991–2020 років.

Агентство назвало червень 2026 року "надзвичайно теплим". Спекотнішим був лише червень 2025 року, коли середня температура сягнула 23,6 °C.

22 та 23 червня стали найспекотнішими днями цього місяця щонайменше з 1950 року.

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Найбільше смертей припало на один тиждень

За попередніми оцінками системи моніторингу смертності MoMo, станом на 30 червня через високі температури померли 892 людини. Понад 600 смертей зафіксували лише за один тиждень найсильнішої спеки.

Фахівці зазначають, що система визначає надлишкову смертність, порівнюючи фактичну кількість померлих з очікуваною, і пов'язує її з періодами небезпечних температур.

Експерти пов'язують збільшення кількості хвиль спеки в Іспанії з глобальним потеплінням, спричиненим викидами парникових газів.

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у Європі з 21 червня зафіксовано понад 1300 смертей, імовірно пов'язаних з екстремальною спекою.

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