Из-за аномальной жары в Испании за месяц умерли 892 человека, - СМИ

В Испании аномальная жара, продолжавшаяся в июне, привела к гибели 892 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Euronews со ссылкой на Государственное метеорологическое агентство Испании (Aemet).

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Июнь стал вторым самым жарким за более чем 60 лет

По данным Aemet, средняя температура на материковой части страны в июне составила 23,2 °C - это на 3,2 °C выше среднего показателя за 1991–2020 годы.

Агентство назвало июнь 2026 года "чрезвычайно теплым". Жарче был только июнь 2025 года, когда средняя температура достигла 23,6 °C.

22 и 23 июня стали самыми жаркими днями этого месяца как минимум с 1950 года.

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Больше всего смертей пришлось на одну неделю

По предварительным оценкам системы мониторинга смертности MoMo, по состоянию на 30 июня из-за высоких температур умерли 892 человека. Более 600 смертей зафиксировали всего за одну неделю сильнейшей жары.

Специалисты отмечают, что система определяет избыточную смертность, сравнивая фактическое количество умерших с ожидаемым, и связывает ее с периодами опасных температур.

Эксперты связывают увеличение количества волн жары в Испании с глобальным потеплением, вызванным выбросами парниковых газов.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в Европе с 21 июня зафиксировано более 1300 смертей, предположительно связанных с экстремальной жарой.

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