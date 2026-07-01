Из-за аномальной жары в Испании за месяц умерли 892 человека, - СМИ
В Испании аномальная жара, продолжавшаяся в июне, привела к гибели 892 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Euronews со ссылкой на Государственное метеорологическое агентство Испании (Aemet).
Июнь стал вторым самым жарким за более чем 60 лет
По данным Aemet, средняя температура на материковой части страны в июне составила 23,2 °C - это на 3,2 °C выше среднего показателя за 1991–2020 годы.
Агентство назвало июнь 2026 года "чрезвычайно теплым". Жарче был только июнь 2025 года, когда средняя температура достигла 23,6 °C.
22 и 23 июня стали самыми жаркими днями этого месяца как минимум с 1950 года.
Больше всего смертей пришлось на одну неделю
По предварительным оценкам системы мониторинга смертности MoMo, по состоянию на 30 июня из-за высоких температур умерли 892 человека. Более 600 смертей зафиксировали всего за одну неделю сильнейшей жары.
Специалисты отмечают, что система определяет избыточную смертность, сравнивая фактическое количество умерших с ожидаемым, и связывает ее с периодами опасных температур.
Эксперты связывают увеличение количества волн жары в Испании с глобальным потеплением, вызванным выбросами парниковых газов.
- Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в Европе с 21 июня зафиксировано более 1300 смертей, предположительно связанных с экстремальной жарой.
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