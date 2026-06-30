Рекордная жара переросла в политический кризис для властей Франции: правительство на грани отставки
Во Франции партия "Зеленые" объявила о намерении вынести вотум недоверия правительству из-за его действий во время сильной жары на прошлой неделе.
Об этом говорится в материале Politico, на который ссылается Цензор.НЕТ.
Политическая реакция на рекордную жару
В течение трех дней подряд во Франции фиксировалась самая высокая среднесуточная температура за всю историю наблюдений.
В крупных городах температура несколько раз превышала 40 градусов. В стране ограниченное количество кондиционеров и других систем охлаждения.
Опрос показал, что две трети граждан считают действия правительства неправильными. Также 53 процента респондентов заявили, что Франция не готова к таким температурам.
Как следствие, правительство страны подверглось резкой критике за недостаточную подготовку к экстремальным погодным условиям.
В то же время попытка отправить правительство в отставку вряд ли увенчается успехом без поддержки других оппозиционных сил, пишет Politico.
Ответ правительства
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню резко ответил на критику и обвинил оппозицию в использовании темы погибших для политической выгоды.
23 и 24 июня стали самыми жаркими днями во Франции за всю историю наблюдений. Из-за высоких температур изменили график движения поездов и временно остановили работу отдельных реакторов атомных электростанций.
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