Рекордная жара переросла в политический кризис для властей Франции: правительство на грани отставки

Во Франции партия "Зеленые" объявила о намерении вынести вотум недоверия правительству из-за его действий во время сильной жары на прошлой неделе.

Об этом говорится в материале Politico, на который ссылается Цензор.НЕТ.

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Политическая реакция на рекордную жару

В течение трех дней подряд во Франции фиксировалась самая высокая среднесуточная температура за всю историю наблюдений.

В крупных городах температура несколько раз превышала 40 градусов. В стране ограниченное количество кондиционеров и других систем охлаждения.

Опрос показал, что две трети граждан считают действия правительства неправильными. Также 53 процента респондентов заявили, что Франция не готова к таким температурам.

Как следствие, правительство страны подверглось резкой критике за недостаточную подготовку к экстремальным погодным условиям.

В то же время попытка отправить правительство в отставку вряд ли увенчается успехом без поддержки других оппозиционных сил, пишет Politico.

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Ответ правительства

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню резко ответил на критику и обвинил оппозицию в использовании темы погибших для политической выгоды.

23 и 24 июня стали самыми жаркими днями во Франции за всю историю наблюдений. Из-за высоких температур изменили график движения поездов и временно остановили работу отдельных реакторов атомных электростанций.

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