Рекордна спека переросла у політичну кризу для влади Франції: уряд на межі відставки

У Франції партія "Зелені" оголосила про намір висунути вотум недовіри уряду через його дії під час сильної спеки минулого тижня.

Про це йдеться у матеріалі Politico, на який посилається Цензор.НЕТ.

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Політична реакція на рекордну спеку

Протягом трьох днів поспіль у Франції фіксували найвищу середньодобову температуру за всю історію спостережень.

У великих містах температура кілька разів перевищувала 40 градусів. Країна має обмежену кількість кондиціонерів та інших систем охолодження.

Опитування показало, що дві третини громадян вважають дії уряду неправильними. Також 53 відсотки респондентів заявили, що Франція не готова до таких температур.

Відтак уряд країни зазнав різкої критики через недостатню підготовку до екстремальної погоди.

Водночас спроба відправити уряд у відставку навряд чи буде успішною без підтримки інших опозиційних сил, пише Politico.

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Відповідь уряду

Прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню різко відповів на критику та звинуватив опозицію у використанні теми загиблих для політичної вигоди.

23 та 24 червня стали найспекотнішими днями у Франції за весь час спостережень. Через вплив температур змінювали графік руху поїздів та тимчасово зупиняли роботу окремих реакторів атомних електростанцій.

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