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Новини Екстремальна спека в Європі
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Рекордна спека переросла у політичну кризу для влади Франції: уряд на межі відставки

Спека у Франції

У Франції партія "Зелені" оголосила про намір висунути вотум недовіри уряду через його дії під час сильної спеки минулого тижня.

Про це йдеться у матеріалі Politico, на який посилається Цензор.НЕТ.

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Політична реакція на рекордну спеку

Протягом трьох днів поспіль у Франції фіксували найвищу середньодобову температуру за всю історію спостережень.

У великих містах температура кілька разів перевищувала 40 градусів. Країна має обмежену кількість кондиціонерів та інших систем охолодження.

Опитування показало, що дві третини громадян вважають дії уряду неправильними. Також 53 відсотки респондентів заявили, що Франція не готова до таких температур.

Відтак уряд країни зазнав різкої критики через недостатню підготовку до екстремальної погоди.

Водночас спроба відправити уряд у відставку навряд чи буде успішною без підтримки інших опозиційних сил, пише Politico.

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Відповідь уряду

Прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню різко відповів на критику та звинуватив опозицію у використанні теми загиблих для політичної вигоди.

23 та 24 червня стали найспекотнішими днями у Франції за весь час спостережень. Через вплив температур змінювали графік руху поїздів та тимчасово зупиняли роботу окремих реакторів атомних електростанцій.

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Автор: 

спека (127) відставка (1481) Франція (3366)
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Топ коментарі
+7
це влада поввинна простим французам кондьори купувати?чи можливо регулювати тепмературу над францією? скупість от ваша біда! я коли почув про спеку то зразу встановив кондер! якби надіявся на владу то здох би напевно!
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30.06.2026 19:54 Відповісти
+3
Треба було для пенсіонерів скрізь розставити тарілочки з водою?
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30.06.2026 19:59 Відповісти
+3
И с кормом.
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30.06.2026 20:02 Відповісти

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