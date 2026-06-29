Обмеження руху вантажного транспорту запровадили у Києві
На території Києва через спеку запровадили обмеження руху вантажного транспорту.
Про це повідомила патрульна поліція столиці, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.
Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу", - йдеться в повідомленні.
Про зняття обмеження патрульна поліція повідомить на своїх ресурсах.
Що передувало?
Раніше в "Укренерго" закликали громадян максимально ощадливо споживати електроенергію у вечірні години.
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