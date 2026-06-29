Обмеження руху вантажного транспорту запровадили у Києві

На території Києва через спеку запровадили обмеження руху вантажного транспорту.

Про це повідомила патрульна поліція столиці, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Задля збереження дорожнього покриття вантажівкам заборонено рухатися, коли температурні показники повітря +28 градусів та більше за Цельсієм. Заборона стосується транспорту фактичною масою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т.



Перечекати спекотний період водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки в смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу", - йдеться в повідомленні.

Про зняття обмеження патрульна поліція повідомить на своїх ресурсах.

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Що передувало?

Раніше в "Укренерго" закликали громадян максимально ощадливо споживати електроенергію у вечірні години.

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