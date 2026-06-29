Українців закликали максимально ощадливо споживати електроенергію у вечірні години
"Укренерго" звернулося до українців із закликом максимально ощадливо споживати електроенергію у вечірні години.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу компанії.
Подробиці
Внаслідок російських ударів найскладнішою є ситуація на Сумщині, там найбільша кількість нових знеструмлених споживачів.
Також є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській і Полтавській областях.
Споживання зростає
"Споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. Сьогодні, 29 червня, станом на 09:30, воно було на 7,4%, вищим, ніж у цей же час попередньо робочого дня – у п’ятницю. Причина змін – встановлення спекотної погоди на всій території України, що зумовлює масове використання кондиціонерів споживачами", - зазначили в "Укренерго".
Вчора, 28 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 7,4% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 21 червня. Причина – значне підвищення температури повітря в усіх регіонах України.
Звернення до громадян
"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.
Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами та МАКСИМАЛЬНО ОЩАДЛИВО споживайте електроенергію у вечірні години – з 16:00 до 23:00. Це – період найбільшого навантаження на енергосистему у період спеки", - наголосили у компанії.
Будь ласка, зачекайте...
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