Украинцев призвали максимально экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы

"Укрэнерго" обратилось к украинцам с призывом максимально экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.

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В результате российских ударов наиболее сложная ситуация сложилась в Сумской области, там зафиксировано наибольшее количество новых потребителей, оставшихся без электричества.

Также отключения электроэнергии наблюдаются в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях.

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Потребление растет

"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 29 июня, по состоянию на 09:30, оно было на 7,4% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня – в пятницу. Причина изменений – наступление жаркой погоды на всей территории Украины, что обусловливает массовое использование кондиционеров потребителями", – отметили в "Укрэнерго".

Вчера, 28 июня, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он оказался на 7,4% выше, чем максимум предыдущего воскресенья - 21 июня. Причина - значительное повышение температуры воздуха во всех регионах Украины.

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Обращение к гражданам

"Активное энергопотребление сегодня следует перенести на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций - с 10:00 до 16:00.



Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов и МАКСИМАЛЬНО ЭКОНОМНО потребляйте электроэнергию в вечерние часы – с 16:00 до 23:00. Это – период наибольшей нагрузки на энергосистему во время жары", – подчеркнули в компании.

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