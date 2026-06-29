Украинцев призвали максимально экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы
"Укрэнерго" обратилось к украинцам с призывом максимально экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу компании.
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В результате российских ударов наиболее сложная ситуация сложилась в Сумской области, там зафиксировано наибольшее количество новых потребителей, оставшихся без электричества.
Также отключения электроэнергии наблюдаются в Донецкой, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях.
Потребление растет
"Потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 29 июня, по состоянию на 09:30, оно было на 7,4% выше, чем в это же время предыдущего рабочего дня – в пятницу. Причина изменений – наступление жаркой погоды на всей территории Украины, что обусловливает массовое использование кондиционеров потребителями", – отметили в "Укрэнерго".
Вчера, 28 июня, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он оказался на 7,4% выше, чем максимум предыдущего воскресенья - 21 июня. Причина - значительное повышение температуры воздуха во всех регионах Украины.
Обращение к гражданам
"Активное энергопотребление сегодня следует перенести на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций - с 10:00 до 16:00.
Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов и МАКСИМАЛЬНО ЭКОНОМНО потребляйте электроэнергию в вечерние часы – с 16:00 до 23:00. Это – период наибольшей нагрузки на энергосистему во время жары", – подчеркнули в компании.
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