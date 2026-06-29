В Киеве ввели ограничения на движение грузового транспорта
На территории Киева из-за жары ввели ограничения на движение грузового транспорта.
Об этом сообщила патрульная полиция столицы, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"В целях сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температура воздуха достигает +28 градусов по Цельсию и выше. Запрет касается транспорта с фактической массой свыше 24 т и нагрузкой на ось свыше 7 т.
Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса", — говорится в сообщении.
О снятии ограничения патрульная полиция сообщит на своих ресурсах.
Что предшествовало?
Ранее в "Укрэнерго" призвали граждан максимально экономно потреблять электроэнергию в вечерние часы.
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