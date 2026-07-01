Лукашенко помиловал 28 политзаключенных накануне Дня независимости Беларуси, — СМИ
Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 32 осужденных, среди которых 28 человек, осужденных за так называемые "преступления экстремистской направленности".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут белорусские СМИ, в частности "Зеркало" со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Кого помиловали
Среди помилованных – 20 женщин и 12 мужчин.
В пресс-службе Лукашенко заявили, что решение было принято "на основании принципа гуманизма". Там утверждают, что все осужденные подали ходатайства о помиловании, признали вину и раскаялись.
Правозащитники заявляют о скрытых репрессиях
В белорусском правозащитном центре "Вясна" отмечают, что за последние годы характер преследования оппозиции изменился. Если в 2020-2021 годах репрессии были открытыми и массовыми, то теперь власти перешли к тактике "скрытых репрессий".
По словам правозащитников, в Беларуси засекречивают статистику политических дел, проводят закрытые судебные процессы, используют заочные приговоры и ограничивают работу адвокатов.
Также в "Вясне" утверждают, что ежегодно в стране возбуждается около пяти тысяч новых политически мотивированных уголовных дел.
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