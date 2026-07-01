Лукашенко помилував 28 політв’язнів напередодні Дня незалежності Білорусі, - ЗМІ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про помилування 32 засуджених, серед яких 28 осіб, засуджених за так звані "злочини екстремістського спрямування".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть білоруські ЗМІ, зокрема й "Зеркало" з посиланням на пресслужбу Лукашенка.

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Кого помилували

Серед помилуваних – 20 жінок і 12 чоловіків.

У пресслужбі Лукашенка заявили, що рішення ухвалили "на підставі принципу гуманізму". Там стверджують, що всі засуджені подали клопотання про помилування, визнали провину та розкаялися.

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Правозахисники заявляють про приховані репресії

У білоруському правозахисному центрі "Вясна" зазначають, що за останні роки характер переслідування опозиції змінився. Якщо у 2020–2021 роках репресії були відкритими й масовими, то тепер влада перейшла до тактики "прихованих репресій".

За словами правозахисників, у Білорусі засекречують статистику політичних справ, проводять закриті судові процеси, використовують заочні вироки та обмежують роботу адвокатів.

Також у "Вясні" стверджують, що щороку в країні відкривають близько п'яти тисяч нових політично мотивованих кримінальних справ.

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