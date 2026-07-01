Трамп о переговорах с Ираном в Катаре: Мы "очень хорошо" ладим

Президент США Дональд Трампзаявил, что Соединённые Штаты очень хорошо ладят с Ираном и что недавние встречи в Катаре прошли успешно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

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Успешные встречи

"Денуклеаризация Ирана продвигается хорошо. У них были очень хорошие встречи, и мы посмотрим. Мы очень хорошо ладим. Я думаю, у них все в порядке", - сказал Трамп, добавив, что Иран "прошел долгий путь".

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Что предшествовало?

В среду США и Иран провели технические переговоры в столице Катара Дохе, стремясь договориться о судоходстве через Ормузский пролив и обеспечить длительное перемирие.

Зять Трампа Джаред Кушнер и посланник Стив Уиткофф встретились с премьер-министром Катара - посредником в переговорах наряду с Пакистаном - чтобы заложить основу для переговоров, но сами не будут участвовать в обсуждениях, сообщил источник агентства.

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