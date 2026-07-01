Трамп о переговорах с Ираном в Катаре: Мы "очень хорошо" ладим
Президент США Дональд Трампзаявил, что Соединённые Штаты очень хорошо ладят с Ираном и что недавние встречи в Катаре прошли успешно.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
Успешные встречи
"Денуклеаризация Ирана продвигается хорошо. У них были очень хорошие встречи, и мы посмотрим. Мы очень хорошо ладим. Я думаю, у них все в порядке", - сказал Трамп, добавив, что Иран "прошел долгий путь".
Что предшествовало?
- В среду США и Иран провели технические переговоры в столице Катара Дохе, стремясь договориться о судоходстве через Ормузский пролив и обеспечить длительное перемирие.
Зять Трампа Джаред Кушнер и посланник Стив Уиткофф встретились с премьер-министром Катара - посредником в переговорах наряду с Пакистаном - чтобы заложить основу для переговоров, но сами не будут участвовать в обсуждениях, сообщил источник агентства.
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кумедно, що реднекам оце все продали як нестерпного перемовника з позиції сили через той образ брутального мачо в реаліті шоу. які ж все-таки люди дебіли... переважно.