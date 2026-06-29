Трамп подтвердил проведение встречи США и Ирана в Дохе во вторник

Президент США Дональд Трамп заявил, что США проведут встречу с Ираном в столице Катара Дохе во вторник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Дональда Трампа в его социальной сети Truth Social.

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Заявление Трампа о переговорах

Трамп отметил, что инициатива о встрече исходила от Ирана. Он добавил, что переговоры состоятся уже на следующий день в Дохе, однако не уточнил формат и детали встречи.

"Иран обратился с просьбой о встрече. Она состоится завтра в Дохе", — написал Трамп.

По данным CNN, главный иранский переговорщик Казем Гарибабади ранее заявлял журналистам, что на этой неделе заседания технических рабочих групп не запланированы.

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Контекст переговорного процесса между США и Ираном

Ранее сообщалось, что США и Иран договорились возобновить переговоры во вторник, однако формат встречи публично не раскрывался. Также отмечалось, что первый раунд технических консультаций уже состоялся в Швейцарии.

В то же время стороны обменивались обвинениями в нарушении предыдущих договоренностей, включая инциденты в районе Ормузского пролива и удары по военным объектам в регионе.

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