Трамп підтвердив проведення зустрічі США та Ірану в Досі у вівторок

Американський президент Дональд Трамп заявив, що США проведуть зустріч з Іраном у столиці Катару Досі у вівторок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Дональда Трампа в його соцмережі Truth Social.

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Заява Трампа про переговори

Трамп зазначив, що ініціатива щодо зустрічі надійшла від Ірану. Він додав, що переговори відбудуться вже наступного дня у Досі, однак не уточнив формат і деталі зустрічі.

"Іран звернувся з проханням про зустріч. Вона відбудеться завтра у Досі", – написав Трамп.

За даними CNN, іранський головний переговірник Казем Гарібабаді раніше заявляв журналістам, що цього тижня засідання технічних робочих груп не заплановані.

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Контекст переговорного процесу США та Ірану

Раніше повідомлялося, що США та Іран домовилися відновити перемовини у вівторок, однак формат зустрічі публічно не розкривався. Також зазначалося, що перший раунд технічних консультацій уже відбувся у Швейцарії.

У той же час сторони обмінювалися звинуваченнями щодо порушення попередніх домовленостей, включно з інцидентами в районі Ормузької протоки та ударами по військових об’єктах у регіоні.

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