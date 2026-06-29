Трамп підтвердив проведення зустрічі США та Ірану в Досі у вівторок
Американський президент Дональд Трамп заявив, що США проведуть зустріч з Іраном у столиці Катару Досі у вівторок.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Дональда Трампа в його соцмережі Truth Social.
Заява Трампа про переговори
Трамп зазначив, що ініціатива щодо зустрічі надійшла від Ірану. Він додав, що переговори відбудуться вже наступного дня у Досі, однак не уточнив формат і деталі зустрічі.
"Іран звернувся з проханням про зустріч. Вона відбудеться завтра у Досі", – написав Трамп.
За даними CNN, іранський головний переговірник Казем Гарібабаді раніше заявляв журналістам, що цього тижня засідання технічних робочих груп не заплановані.
Контекст переговорного процесу США та Ірану
Раніше повідомлялося, що США та Іран домовилися відновити перемовини у вівторок, однак формат зустрічі публічно не розкривався. Також зазначалося, що перший раунд технічних консультацій уже відбувся у Швейцарії.
У той же час сторони обмінювалися звинуваченнями щодо порушення попередніх домовленостей, включно з інцидентами в районі Ормузької протоки та ударами по військових об’єктах у регіоні.
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