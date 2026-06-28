Трамп підтвердив удари США по Ірану: Ісламська Республіка може перестати існувати

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що літаки Сполучених Штатів завдали ударів по іранських складах ракет і безпілотників, а також по прибережних радарних об'єктах через чергове порушення Іраном угоди про припинення вогню.

Про це він пише у соцмережі truthsocial, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп знову погрожує вирішити питання військовим шляхом

"Цілком можливо, що вони так ніколи нічого й не навчаться! Може настати момент, коли ми більше не зможемо діяти стримано й будемо змушені військовим шляхом завершити справу, яку дуже успішно розпочали. Якщо це станеться, Ісламська Республіка Іран перестане існувати", - запевнив він.

Окрім того, він переконує, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї.

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Що передувало?

Нагадаємо, що у п'ятницю, 26 червня, військові США завдали ударів по іранських військових об’єктах. Удари стали відповіддю на вчорашню атаку Ірану на комерційне судно, яке проходило через Ормузьку протоку.

Після ударів США по іранських військових об’єктах, які стали відповіддю на обстріл Іраном торговельного судна в Ормузькій протоці, Тегеран атакував безпілотниками Бахрейн.

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