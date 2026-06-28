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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп підтвердив удари США по Ірану: Ісламська Республіка може перестати існувати

Іран заявив, що може вийти з режиму припинення вогню

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що літаки Сполучених Штатів завдали ударів по іранських складах ракет і безпілотників, а також по прибережних радарних об'єктах через чергове порушення Іраном угоди про припинення вогню.

Про це він пише у соцмережі truthsocial, інформує Цензор.НЕТ.

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Трамп знову погрожує вирішити питання військовим шляхом

"Цілком можливо, що вони так ніколи нічого й не навчаться! Може настати момент, коли ми більше не зможемо діяти стримано й будемо змушені військовим шляхом завершити справу, яку дуже успішно розпочали. Якщо це станеться, Ісламська Республіка Іран перестане існувати", - запевнив він.

Окрім того, він переконує, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї.

Читайте також: США завдали ударів по іранських військових об’єктах після атаки Ірану на торговельне судно в Ормузькій протоці

Що передувало?

Нагадаємо, що у п'ятницю, 26 червня, військові США завдали ударів по іранських військових об’єктах. Удари стали відповіддю на вчорашню атаку Ірану на комерційне судно, яке проходило через Ормузьку протоку.

Після ударів США по іранських військових об’єктах, які стали відповіддю на обстріл Іраном торговельного судна в Ормузькій протоці, Тегеран атакував безпілотниками Бахрейн.

Також читайте: Іран атакував безпілотниками Бахрейн після ударів США

Автор: 

Іран (3562) США (26857) Трамп Дональд (9023)
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Топ коментарі
+11
понти
На наземну операцію він ніколи не піде.
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28.06.2026 09:16 Відповісти
+5
"може перестати існувати" - ага лише в умовах що підписували США було і зняття санкцій і контроль над проливом в Ірана і 300 млрд репарацій від США

тому туфта все трампушка
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28.06.2026 09:13 Відповісти
+4
Навіщо такі потужні заяви. Надвечір буде перемир'я, в завтра до ранку - пісділ!
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28.06.2026 09:18 Відповісти

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