Трамп подтвердил удары США по Ирану: Исламская Республика может перестать существовать

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что самолеты Соединенных Штатов нанесли удары по иранским складам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным объектам в связи с очередным нарушением Ираном соглашения о прекращении огня.

Об этом он пишет в социальной сети TruthSocial, сообщает Цензор.НЕТ.

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Трамп вновь угрожает решить вопрос военным путем

"Вполне возможно, что они так никогда ничего и не научатся! Может наступить момент, когда мы больше не сможем действовать сдержанно и будем вынуждены военным путем завершить дело, которое очень успешно начали. Если это произойдет, Исламская Республика Иран перестанет существовать", - заверил он.

Кроме того, он утверждает, что Иран никогда не получит ядерного оружия.

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Что этому предшествовало?

Напомним, что в пятницу, 26 июня, военные США нанесли удары по иранским военным объектам. Удары стали ответом на вчерашнюю атаку Ирана на коммерческое судно, которое проходило через Ормузский пролив.

После ударов США по иранским военным объектам, которые стали ответом на обстрел Ираном торгового судна в Ормузском проливе, Тегеран атаковал беспилотниками Бахрейн.

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