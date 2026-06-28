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Новости Операция США против Ирана
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Трамп подтвердил удары США по Ирану: Исламская Республика может перестать существовать

Иран заявил, что может выйти из режима прекращения огня

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что самолеты Соединенных Штатов нанесли удары по иранским складам ракет и беспилотников, а также по прибрежным радиолокационным объектам в связи с очередным нарушением Ираном соглашения о прекращении огня.

Об этом он пишет в социальной сети TruthSocial, сообщает Цензор.НЕТ.

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Трамп вновь угрожает решить вопрос военным путем

"Вполне возможно, что они так никогда ничего и не научатся! Может наступить момент, когда мы больше не сможем действовать сдержанно и будем вынуждены военным путем завершить дело, которое очень успешно начали. Если это произойдет, Исламская Республика Иран перестанет существовать", - заверил он.

Кроме того, он утверждает, что Иран никогда не получит ядерного оружия.

Читайте также: США нанесли удары по иранским военным объектам после атаки Ирана на торговое судно в Ормузском проливе

Что этому предшествовало?

Напомним, что в пятницу, 26 июня, военные США нанесли удары по иранским военным объектам. Удары стали ответом на вчерашнюю атаку Ирана на коммерческое судно, которое проходило через Ормузский пролив.

После ударов США по иранским военным объектам, которые стали ответом на обстрел Ираном торгового судна в Ормузском проливе, Тегеран атаковал беспилотниками Бахрейн.

Читайте также: Иран атаковал Бахрейн с помощью беспилотников после ударов США

Автор: 

Иран (3029) США (29639) Трамп Дональд (8283)
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Топ комментарии
+4
понти
На наземну операцію він ніколи не піде.
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28.06.2026 09:16 Ответить
+2
"може перестати існувати" - ага лише в умовах що підписували США було і зняття санкцій і контроль над проливом в Ірана і 300 млрд репарацій від США

тому туфта все трампушка
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28.06.2026 09:13 Ответить
+2
Навіщо такі потужні заяви. Надвечір буде перемир'я, в завтра до ранку - пісділ!
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28.06.2026 09:18 Ответить

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