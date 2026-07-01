Трамп про переговори з Іраном у Катарі: Ми "дуже добре" ладнаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати дуже добре ладнають з Іраном і що нещодавні зустрічі в Катарі пройшли успішно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Успішні зустрічі
"Денуклеаризація Ірану просувається добре. У них були дуже хороші зустрічі, і ми подивимося. Ми дуже добре ладнаємо. Я думаю, у них все гаразд", - сказав Трамп, додавши, що Іран "пройшов довгий шлях".
Що передувало?
- У середу США та Іран провели технічні переговори у столиці Катару Досі, прагнучи домовитися про судноплавство через Ормузьку протоку та забезпечити тривале перемир’я.
Зять Трампа Джаред Кушнер та посланець Стів Віткофф зустрілися з прем’єр-міністром Катару — посередником у переговорах разом із Пакистаном — щоб закласти основу для переговорів, але самі не братимуть участі в обговореннях, повідомило джерело агентства.
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кумедно, що реднекам оце все продали як нестерпного перемовника з позиції сили через той образ брутального мачо в реаліті шоу. які ж все-таки люди дебіли... переважно.