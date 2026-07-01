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Новини Переговори США та Ірану
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Трамп про переговори з Іраном у Катарі: Ми "дуже добре" ладнаємо

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати дуже добре ладнають з Іраном і що нещодавні зустрічі в Катарі пройшли успішно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

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Успішні зустрічі

"Денуклеаризація Ірану просувається добре. У них були дуже хороші зустрічі, і ми подивимося. Ми дуже добре ладнаємо. Я думаю, у них все гаразд", - сказав Трамп, додавши, що Іран "пройшов довгий шлях".

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Що передувало?

  • У середу США та Іран провели технічні переговори у столиці Катару Досі, прагнучи домовитися про судноплавство через Ормузьку протоку та забезпечити тривале перемир’я.

Зять Трампа Джаред Кушнер та посланець Стів Віткофф зустрілися з прем’єр-міністром Катару — посередником у переговорах разом із Пакистаном — щоб закласти основу для переговорів, але самі не братимуть участі в обговореннях, повідомило джерело агентства.

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Автор: 

Іран (3570) США (26880) Трамп Дональд (9030)
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Топ коментарі
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Після шести банкроств та численних рішень судів США, навіть ніхто і не сумнівається у кінцевому результаті для США!!
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01.07.2026 16:34 Відповісти
+1
насправді це і є єдина стратегія трампа в будь-яких перемовинах - поводитися як бувша подружка, постійно дзвонити, писати смски та в соціальні мережі, усісляко набридати, далі - миритися, потім - різко закатувати істерики, валятися на підлозі і дригати ногами. і так по колу.
кумедно, що реднекам оце все продали як нестерпного перемовника з позиції сили через той образ брутального мачо в реаліті шоу. які ж все-таки люди дебіли... переважно.
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01.07.2026 17:06 Відповісти

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