Лубинец передал РФ требование вернуть 46 пленных, раненных после теракта в Оленевке

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время встречи с российским омбудсменом Яной Лантратовой призвал срочно вернуть 46 украинских военнопленных, получивших ранения во время теракта в Оленевке в июле 2022 года.

Как сообщаетЦензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом омбудсмен сообщил во время пресс-конференции, приуроченной к четвертой годовщине пребывания в должности.

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Возвращение удерживаемых в Оленевке

"26 июня я отдельно с Лантратовой поднял вопрос о наших военнопленных, которые прошли через Оленевку. В ночь с 28 на 29 июля (2022 года, - ред.) в Оленевке, на мой взгляд, россияне сознательно подготовили и совершили публичную казнь украинских военнопленных особой категории. Все они были защитниками Мариуполя, представителями бригады Национальной гвардии "Азов". Россияне опубликовали список из 130 военнопленных, которые были ранены. Из этого числа на территории РФ пока находятся 46 украинских военнопленных. Сообщество семей Оленевки попросило меня публично передать отдельное письмо Лантратовой, что я и сделал 26 июня. В частности, я попросил ее сделать все, чтобы 46 наших ребят, которые были ранены в Оленевке, срочно вернулись, ведь все они относятся к категории тяжелораненых, тяжелобольных и тех, кто находится в плену с 2022 года", - сказал он.

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Кроме того, по словам Лубинца, в ходе переговоров с российским уполномоченным поднимались вопросы мониторинга мест содержания украинских военнопленных.

"Лантратовой я передал список учреждений, которые попросил посетить в первую очередь. 26 июня она официально сообщила мне, что начинает мониторинг мест содержания украинских военнопленных. Более того, мы договорились, что будем проводить мониторинг и фиксировать его результаты в ходе общения. Речь идет о фото и видео, которыми по возможности будем обмениваться", - отметил он.

Также, как сообщил омбудсмен, поднимались вопросы о кардинальном изменении условий содержания украинских военнопленных.

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Пытки украинцев

"К сожалению, с 2014 года в отношении украинских граждан россияне применяют пытки. Недавно мы представили материал "Made in Russia", основанный на показаниях наших героев, которых мы вернули из российского плена. Мы официально зафиксировали 694 вида пыток, которые россияне применяют к украинским военнопленным и гражданским заложникам", - напомнил он.