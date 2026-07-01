Лубінець передав РФ вимогу повернути 46 полонених, поранених після теракту в Оленівці

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі з російською омбудсманкою Яною Лантратовою закликав терміново повернути 46 українських військовополонених, які були поранені під час теракту в Оленівці у липні 2022 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це омбудсман повідомив під час пресконференції з нагоди четвертої річниці на посаді.

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Повернення утримуваних в Оленівці

"26 червня я окремо з Лантратовою порушив питання щодо наших військовополонених, які пройшли Оленівку. У ніч з 28 на 29 липня (2022 року, - ред.) в Оленівці, на мій погляд, росіяни свідомо підготували і скоїли публічну страту українських військовополонених окремої категорії. Вони всі були оборонцями Маріуполя, представники бригади Національної гвардії "Азов". Росіяни опублікували список 130 військовополонених, які були поранені. З цього числа на території РФ ще перебувають 46 українських військовополонених. Спільнота родин Оленівки попросила мене публічно передати окремий лист Лантратовій, що я і зробив 26 червня. Зокрема, я попросив її зробити все, щоб 46 наших хлопців, які були поранені в Оленівці, терміново повернулися, бо вони всі належать до категорії важкопоранених, важкохворих і тих, хто в полоні з 2022 року", - сказав він.

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Окрім цього, за словами Лубінця, під час перемовин із російською уповноваженою порушувалися питання моніторингу місць утримання українських військовополонених.

"Лантратовій я передав список установ, які попросив відвідати в першу чергу. 26 червня вона офіційно мене поінформувала, що розпочинає моніторинги місць утримання українських військовополонених. Ба більше, ми домовилися, що будемо робити моніторинги й фіксувати їх у спілкуванні. Йдеться про фото й відео, якими за можливістю будемо обмінюватися", - зазначив він.

Також, повідомив омбудсман, порушувалися питання про кардинальну зміну умов утримання українських військовополонених.

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Катування українців

"На жаль, з 2014 року стосовно українських громадян росіяни застосовують тортури. Ми нещодавно представили матеріал "Made in Russia", побудований на підставі свідчень наших героїв, яких ми повернули з російського полону. Ми офіційно зафіксували 694 види катувань, які росіяни застосовують до українських військовополонених і цивільних заручників", - нагадав він.