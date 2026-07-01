Лубінець запропонував російській омбудсменці запровадити дзвінки полонених до рідних
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував російській омбудсменці Яні Лантратовій запровадити практику телефонних дзвінків для військовополонених, щоб вони могли поспілкуватися зі своїми рідними.
Про це Лубінець розповів під час пресконференції, передає hromadske, інформує Цензор.НЕТ.
Дзвінки тривалістю щонайменше 3 хвилини
"Щоб кожен військовополонений міг зателефонувати своїм рідним, близьким, поспілкуватися не менш ніж три хвилини. Я сказав, що якщо це буде забезпечено для українських військовополонених, це буде забезпечено для російських військовополонених", - сказав омбудсмен.
Нагадаємо:
Раніше омбудсмени України та РФ обмінялися великими списками військовослужбовців обох сторін, зниклих безвісти за особливих обставин, для верифікації їхнього перебування у полоні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль