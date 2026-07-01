Лубинец предложил российскому омбудсмену ввести возможность звонков пленных своим родным

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предложил российскому омбудсмену Яне Лантратовой ввести практику телефонных звонков для военнопленных, чтобы они могли пообщаться со своими родными.

Об этом Лубинец рассказал во время пресс-конференции, передает hromadske, сообщает Цензор.НЕТ.

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Звонки продолжительностью не менее 3 минут

"Чтобы каждый военнопленный мог позвонить своим родным, близким, пообщаться не менее трех минут. Я сказал, что если это будет обеспечено для украинских военнопленных, то это будет обеспечено и для российских военнопленных", - сказал омбудсмен.

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Напомним:

Ранее омбудсмены Украины и РФ обменялись обширными списками военнослужащих обеих сторон, пропавших без вести при особых обстоятельствах, для проверки факта их пребывания в плену.

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