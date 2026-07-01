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Генштаб подтвердил поражение Центра космической связи ВС РФ в Подмосковье

космос

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Центра космической связи Вооруженных сил РФ вблизи населенного пункта Белоомут Московской области. 

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Поражение Центра космической связи ВС РФ

В ходе дополнительного анализа данных подтверждено поражение 26 июня 2026 года Центра космической связи (ЦКС) Вооруженных сил Российской Федерации в районе населенного пункта Белоомут Московской области.

Это самый модернизированный и мощный узел связи вооруженных сил государства-агрессора в центральном регионе РФ.

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Что именно было поражено?

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  • главное техническое здание,
  • крупные антенны и
  • башню с параболическими антеннами (часть из которых уничтожена).

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Автор: 

Генштаб ВС (8269) Подмосковье (72) Московская область РФ (1)
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