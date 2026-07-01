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Генштаб подтвердил поражение Центра космической связи ВС РФ в Подмосковье
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение Центра космической связи Вооруженных сил РФ вблизи населенного пункта Белоомут Московской области.
Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Поражение Центра космической связи ВС РФ
В ходе дополнительного анализа данных подтверждено поражение 26 июня 2026 года Центра космической связи (ЦКС) Вооруженных сил Российской Федерации в районе населенного пункта Белоомут Московской области.
Это самый модернизированный и мощный узел связи вооруженных сил государства-агрессора в центральном регионе РФ.
Что именно было поражено?
Силы обороны Украины нанесли удар
- главное техническое здание,
- крупные антенны и
- башню с параболическими антеннами (часть из которых уничтожена).
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