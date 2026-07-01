Генштаб підтвердив ураження Центру космічного зв’язку ЗС РФ у Підмосков’ї

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Центру космічного зв'язку Збройних сил РФ поблизу населеного пункту Бєлоомут Московської області.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Ураження Центру космічного зв'язку зс рф

У процесі додаткового аналізу даних підтверджено ураження 26 червня 2026 року Центру космічного зв'язку (ЦКС) збройних сил російської федерації у районі населеного пункту Бєлоомут Московської області.

Це найбільш модернізований та потужний вузол зв'язку збройних сил держави-агресора у центральному регіоні рф.

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Що саме уразили?

Сили оборони України уразили

основну технічну будівлю,

великі антени та

вежу з параболічними антенами (частину з яких знищено).

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