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Генштаб підтвердив ураження Центру космічного зв’язку ЗС РФ у Підмосков’ї
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження Центру космічного зв'язку Збройних сил РФ поблизу населеного пункту Бєлоомут Московської області.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Ураження Центру космічного зв'язку зс рф
У процесі додаткового аналізу даних підтверджено ураження 26 червня 2026 року Центру космічного зв'язку (ЦКС) збройних сил російської федерації у районі населеного пункту Бєлоомут Московської області.
Це найбільш модернізований та потужний вузол зв'язку збройних сил держави-агресора у центральному регіоні рф.
Що саме уразили?
Сили оборони України уразили
- основну технічну будівлю,
- великі антени та
- вежу з параболічними антенами (частину з яких знищено).
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