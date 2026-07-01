Уражено підприємство зі складу "Роскосмосу" у Пензі, а також мости і склади ворога, - Генштаб

Сили оборони України завдали удару по оборонному підприємству в Росії, а також по логістичних об'єктах російських загарбників на ТОТ.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Пенза

У ніч на 1 липня уражено АТ "Научно-исследовательский институт физических измерений" у Пензенській області.

На об'єкті зафіксовано влучання і задимлення.

"Це провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно входить до складу холдингу "Російські космічні системи" (який в свою чергу є складовою держкорпорації "Роскосмос"). Виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет (Іскандер, Калібр, Х-101), компоненти бортових систем авіації (Су-34, Су-35, Ту-95МС) та апаратуру для військового космосу (супутники розвідки)", - зазначили у Генштабі.

Масштаби збитків уточнюються.

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Логістика

Також уражено автомобільний міст через річку Малий Кальчик у районі Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла у районі Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області.

Зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів.

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Склади

Уражено склад паливно-мастильних матеріалів противника у Мелітополі, а також три склади матеріально-технічного забезпечення противника у районах Крупки Курської області (рф), Рівнополя Донецької області та Новоєгорівки Харківської області.

Пункти управління

Окрім того, уражено п'ять пунктів управління БпЛА противника у районах Грозового та Залізничного Запорізької області і Удачного, Новоолександрівки та Покровська на Донеччині.

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