Нанесены удары по предприятию, входящему в состав "Роскосмоса", в Пензе, а также по мостам и складам противника, - Генштаб

Силы обороны Украины нанесли удар по оборонному предприятию в России, а также по логистическим объектам российских захватчиков на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Пенза

В ночь на 1 июля был поражен АО "Научно-исследовательский институт физических измерений" в Пензенской области.

На объекте зафиксировано попадание и задымление.

"Это ведущее российское предприятие в области космического, авиационного и военного приборостроения. Оно входит в состав холдинга "Российские космические системы" (который, в свою очередь, является частью госкорпорации "Роскосмос"). Производит, в частности, датчики для крылатых и баллистических ракет ("Искандер", "Калибр", Х-101), компоненты бортовых систем авиации (Су-34, Су-35, Ту-95МС) и аппаратуру для военного космоса (разведывательные спутники)", — отметили в Генштабе.

Масштабы ущерба уточняются.

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Логистика

Также были поражены автомобильный мост через реку Малый Кальчик в районе Гранитного Донецкой области, железнодорожный мост через реку Теплая в районе Нижнетеплого Луганской области и логистическая переправа в районе Новоочеретоватого Донецкой области.

Указанные объекты противник использует для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

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Склады

Поражен склад горюче-смазочных материалов противника в Мелитополе, а также три склада материально-технического обеспечения противника в районах Крупки Курской области (РФ), Ровнополя Донецкой области и Новоегоровки Харьковской области.

Пункты управления

Кроме того, поражены пять пунктов управления БПЛА противника в районах Грозового и Зализнычного в Запорожской области и Удачного, Новоалександровки и Покровска в Донецкой области.

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