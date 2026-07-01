Миллиардные доходы: Трамп прокомментировал свое состояние

Президент США Дональд Трамп прокомментировал своё состояние после публикации данных о миллиардных доходах, заявив, что не участвует в управлении собственными финансами.

Об этом говорится в материале Reuters, на который ссылается Цензор.НЕТ.

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Комментарий Трампа по поводу управления деньгами

Во время общения с журналистами 1 июля на объединенной базе Эндрюс перед вылетом в Северную Дакоту Дональд Трамп заявил, что не контролирует свои финансы.

"Я не вмешиваюсь... У нас есть фонды, которые управляют моими деньгами", — сказал президент США.

Он подчеркнул, что управлением его активами занимаются отдельные финансовые структуры.

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Доходы от криптовалютных проектов семьи

Согласно обнародованной декларации, значительную часть доходов Трампа обеспечили криптовалютные проекты, связанные с его семьей.

В частности, почти 800 млн долларов принесла компания World Liberty Financial, соучредителями которой являются сыновья президента США. Общие доходы от криптопроектов превысили 1,4 млрд долларов.

"Знаете, почему я получаю прибыль? Потому что фондовый рынок растет, все получают прибыль", — заявил Трамп, комментируя рост своего состояния.

Ранее Дональд Трамп обнародовал ежегодную финансовую декларацию за 2025 год. В ней указано, что значительная часть его доходов связана с криптовалютными активами семьи.

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