Мільярдні доходи: Трамп прокоментував свої статки

Президент США Дональд Трамп прокоментував свої статки після публікації даних про мільярдні доходи, заявивши, що не бере участі в управлінні власними фінансами.

Про це йдеться у матеріалі Reuters, на який посилається Цензор.НЕТ.

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Коментар Трампа щодо управління грошима

Під час спілкування з журналістами 1 липня на об’єднаній базі Ендрюс перед вильотом до Північної Дакоти Дональд Трамп заявив, що не контролює свої фінанси.

"Я не втручаюся... У нас є фонди, які керують моїми грошима", — сказав президент США.

Він наголосив, що управління його активами здійснюють окремі фінансові структури.

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Доходи від криптовалютних проєктів родини

За даними оприлюдненої декларації, значну частину доходів Трампа забезпечили криптовалютні проєкти, пов’язані з його родиною.

Зокрема, майже 800 млн доларів принесла компанія World Liberty Financial, співзасновниками якої є сини президента США. Загальні доходи від криптопроєктів перевищили 1,4 млрд доларів.

"Знаєте, чому я отримую прибуток? Тому що фондовий ринок зростає, всі одержують прибуток", — заявив Трамп, коментуючи зростання своїх статків.

Раніше Дональд Трамп оприлюднив щорічну фінансову декларацію за 2025 рік. У ній зазначено, що значна частина його доходів пов’язана з криптовалютними активами родини.

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