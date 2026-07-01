210 боевых столкновений с начала суток: чаще всего враг атакует на Покровском и Славянском направлениях, — Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 210 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Российские обстрелы

Агрессор нанес два ракетных удара (с применением двух ракет), 53 авиационных удара с применением 158 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6667 дронов-камикадзе и осуществил 2150 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 41 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, шесть из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник 13 раз штурмовал позиции наших подразделений в сторону Терновой, Чайковки, Шевьяковки, Зарубинки, Хатнего и в районах Лимана, Старицы, Артильного.

На Купянском направлении противник не проводил наступательных действий.

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Боевые действия на востоке

Шесть попыток захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в районе Новоселовки и в сторону населенных пунктов Ставки, Озерное, Лиман. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 22 попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка и в районе Ризниковки. Одно боевое столкновение пока еще продолжается.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили три атаки в сторону Тихоновки, Николаевки и в районе Часова Яра.

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На Константиновском направлении Силы обороны отразили 17 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Новодмитровка, Константиновка, Ильиновка, Степановка и в направлении Райского.

23 атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Васильевка, Новониколаевка, Молодецкое, Удачное и в сторону населенных пунктов Торецкое, Новый Донбасс, Белицкое, Шевченко, Сергеевка, Новогришино, Новопавловка.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидированы 22 оккупанта и 21 – ранен; уничтожен склад боеприпасов, склад ГСМ, четыре единицы автомобильной и три единицы специальной техники противника. Повреждены четыре единицы автомобильной техники противника, две единицы специальной техники, одна бронированная боевая машина, пункт управления БПЛА. Уничтожено или подавлено 286 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

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Обстановка на юге

На Александровском направлении враг четыре раза атаковал в районах населенных пунктов Сичневое, Злагода.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 16 вражеских атак в районе Доброполья и в направлении населенных пунктов Горькое, Ровно, Криничное, Гуляйпольское и Чаривное. Еще одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Малые Щербаки.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.