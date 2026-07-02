Сейчас я бы поставил на Украину, а не на Россию, - Келлог

Бывший спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что успехи украинских войск на фронте и эффективные удары на большие расстояния свидетельствуют об изменении хода войны в пользу Украины и могут повлиять на позицию Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет TVPWorld.

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Келлог отметил, что европейские страны должны взять на себя ведущую роль в поддержке Украины и самостоятельно отвечать за безопасность континента, не возлагая эту задачу на Соединенные Штаты.

По его словам, накануне саммита НАТО европейские лидеры должны четко донести до Вашингтона, что вопрос Украины является прежде всего проблемой европейской безопасности.

"Америка будет там", - сказал Келлог.

Но, добавил он, послание Европы Трампу должно быть таким: "Мы берем на себя лидерство в этом вопросе, а не вы".

Он подчеркнул, что Россию следует рассматривать как региональную угрозу для Европы, подобно тому, как США реагируют на вызовы вблизи собственных границ.

"Куба у вас на заднем дворе. Мы не собираемся вмешиваться. Украина на нашем заднем дворе. Это наша политика", - сказал Келлог, описывая, что европейские лидеры должны сказать Трампу.

Бывший спецпосланник также отметил, что Украина по-прежнему в значительной степени зависит от американской военной разведки и передовых технологий. В то же время, по его убеждению, это не мешает европейским государствам определять политический курс поддержки Киева.

Отдельно Келлог призвал страны Европы развивать собственный оборонно-промышленный комплекс, в частности путем создания совместных производств.

"Я постоянно даю понять европейцам: почему у вас нет совместного производства?" - сказал Келлог.

Украина меняет ситуацию на поле боя

Келлог считает, что последние успешные удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре свидетельствуют о постепенном изменении ситуации на фронте в пользу Киева.

"Впервые с 2023 года вы видите, что украинцы действительно начинают получать преимущество над россиянами", - сказал он.

"Я бы сегодня поставил деньги на украинцев, а меньше - на россиян", - сказал Келлог.

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По его мнению, такое изменение может повлиять и на отношение Дональда Трампа к войне.

"Президент Трамп любит победителей", - сказал Келлог.

Критика окружения Трампа

В то же время Келлог заявил, что будущая политика Трампа в отношении войны во многом будет зависеть от того, к чьим советам тот будет прислушиваться.

Он также раскритиковал дипломатический опыт отдельных представителей ближайшего окружения президента США, в частности зятя Трампа Джареда Кушнера и спецпосланника Стива Уиткоффа.

"Какой у них дипломатический опыт? Что они сделали? Они продали недвижимость", - сказал Келлог.

"Это не деловая сделка. Это конфликт".

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