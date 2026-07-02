Зараз поставив би на Україну, а не на Росію, - Келлог

Колишній спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що успіхи українських сил на фронті та ефективні далекобійні удари свідчать про зміну перебігу війни на користь України та можуть вплинути на позицію Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише TVPWorld.

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Келлог зазначив, що європейські країни мають взяти на себе провідну роль у підтримці України та самостійно відповідати за безпеку континенту, не покладаючи це завдання на Сполучені Штати.

а його словами, напередодні саміту НАТО європейські лідери мають чітко донести до Вашингтона, що питання України є насамперед проблемою європейської безпеки.

"Америка буде там", – сказав Келлог.

Але, додав він, послання Європи Трампу має бути таким: "Ми беремо на себе першість у цьому питанні, а не ви".

Він наголосив, що Росію слід розглядати як регіональну загрозу для Європи, подібно до того, як США реагують на виклики поблизу власних кордонів.

"Куба у вас на задньому дворі. Ми не збираємося втручатися. Україна на нашому задньому дворі. Це наша політика", – сказав Келлог, описуючи, що європейські лідери повинні сказати Трампу.

Колишній спецпосланник також зазначив, що Україна й надалі значною мірою залежить від американської військової розвідки та передових технологій. Водночас, на його переконання, це не заважає європейським державам визначати політичний курс підтримки Києва.

Окремо Келлог закликав країни Європи розвивати власний оборонно-промисловий комплекс, зокрема шляхом створення спільних виробництв.

"Я постійно тисну на європейців: чому у вас немає спільного виробництва?" — сказав Келлог.

Україна змінює ситуацію на полі бою

Келлог вважає, що останні успішні удари України по російській нафтовій інфраструктурі свідчать про поступову зміну ситуації на фронті на користь Києва.

"Вперше з 2023 року ви бачите, що українці справді починають отримувати перевагу над росіянами", – сказав він.

"Я б поставив гроші сьогодні на українців, а менше – на росіян", – сказав Келлог.

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На його думку, така зміна може вплинути і на ставлення Дональда Трампа до війни.

"Президент Трамп любить переможців", – сказав Келлог.

Критика оточення Трампа

Водночас Келлог заявив, що майбутня політика Трампа щодо війни багато в чому залежатиме від того, до чиїх порад той дослухатиметься.

Він також розкритикував дипломатичний досвід окремих представників найближчого оточення президента США, зокрема зятя Трампа Джареда Кушнера та спецпосланника Стіва Віткоффа.

"Який у них дипломатичний досвід? Що вони зробили? Вони продали нерухомість", – сказав Келлог.

"Це не ділова угода. Це конфлікт".

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