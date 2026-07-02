Федоров призвал партнеров выделить Украине 6,6 млрд евро на вооружение, чтобы сохранить преимущество над Россией, - Politico

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что Украине требуется дополнительное финансирование для развития оборонных технологий. По его словам, общие потребности в этом году составляют 136 млрд евро, из которых государство самостоятельно покрывает 53 млрд евро.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

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Федоров отметил, что своевременное выделение средств позволит начать новый этап технологического развития украинской армии и обеспечить преимущество Сил обороны как минимум на ближайшие шесть месяцев.

По словам главы Минобороны, международные партнеры должны изменить подход к военной помощи и поставлять в первую очередь то вооружение, которое больше всего нужно украинским военным. В качестве примера эффективного сотрудничества он привел Данию, которая оперативно пересмотрела свои заказы на дальнобойные артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм.

В то же время Федоров предложил союзникам пересмотреть уже заключенные контракты и переориентировать финансирование с менее актуальных направлений. В частности, он считает целесообразным направить 200 млн евро, предусмотренные на ремонт танков, на закупку ударных беспилотников средней дальности, способных поражать логистические объекты противника на расстоянии до 100 километров от линии фронта.

Украина просит ЕС выделить €6,6 млрд на производство вооружения

Украинские власти также обратились к странам Европейского Союза с призывом выделить полный объем средств Европейского фонда мира - 6,6 млрд евро, которые ранее не удалось использовать из-за блокировки со стороны правительства Виктора Орбана.

В Министерстве обороны подчеркивают, что эти средства должны быть направлены непосредственно Украине для производства беспилотников, ракет и средств перехвата, а не использоваться в качестве механизма компенсации расходов государствам-донорам.

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Общие оборонные потребности Украины в этом году оцениваются в 136 млрд евро, из которых государство собственными ресурсами обеспечивает 53 млрд евро. Ожидается, что вопрос о новом пакете помощи будет обсуждаться с участием президента Владимира Зеленского во время саммита НАТО в Анкаре.

Минобороны реформирует систему службы и набора

Параллельно Министерство обороны проводит реформу системы комплектования войск, чтобы преодолеть кадровый дефицит и создать условия для ротации военнослужащих.

Благодаря новым контрактам, увеличению базового денежного довольствия до 30 тыс. грн и установлению максимальных выплат на передовой в размере до 400 тыс. грн уже поступили тысячи заявок от военных, желающих вернуться на службу.

В ведомстве отмечают, что оперативное поступление финансовой и военной помощи от международных партнеров позволит направить больше государственных ресурсов на обеспечение новых социальных выплат украинским защитникам.

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