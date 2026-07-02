Федоров закликав партнерів виділити Україні €6,6 млрд на зброю, щоб зберегти перевагу над Росією, - Politico

Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що Україні потрібне додаткове фінансування для розвитку оборонних технологій. За його словами, загальні потреби цього року становлять €136 млрд, із яких держава самостійно покриває €53 млрд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

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Федоров зазначив, що своєчасне виділення коштів дасть змогу розпочати новий етап технологічного розвитку української армії та забезпечити перевагу Сил оборони щонайменше на найближчі шість місяців.

За словами очільника Міноборони, міжнародні партнери мають змінити підхід до військової допомоги й постачати насамперед те озброєння, яке найбільше потрібне українським військовим. Як приклад ефективної співпраці він навів Данію, яка оперативно переглянула свої замовлення на далекобійні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм.

Водночас Федоров запропонував союзникам переглянути вже укладені контракти та переорієнтувати фінансування з менш актуальних напрямків. Зокрема, він вважає доцільним спрямувати €200 млн, передбачені на ремонт танків, на закупівлю ударних безпілотників середньої дальності, здатних уражати логістичні об'єкти противника на відстані до 100 кілометрів від лінії фронту.

Україна просить ЄС виділити €6,6 млрд на виробництво озброєння

Українська влада також звернулася до країн Європейського Союзу із закликом виділити повний обсяг коштів Європейського фонду миру – €6,6 млрд, які раніше не вдалося використати через блокування з боку уряду Віктора Орбана.

У Міністерстві оборони наголошують, що ці кошти мають бути спрямовані безпосередньо Україні для виробництва безпілотників, ракет і засобів перехоплення, а не використовуватися як механізм компенсації витрат державам-донорам.

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Загальні оборонні потреби України цього року оцінюються у €136 млрд, з яких держава власними ресурсами забезпечує €53 млрд. Очікується, що питання нового пакета допомоги обговорюватиметься за участю Президента Володимира Зеленського під час саміту НАТО в Анкарі.

Міноборони реформує систему служби та рекрутингу

Паралельно Міністерство оборони проводить реформування системи комплектування війська, щоб подолати кадровий дефіцит і створити умови для ротації військовослужбовців.

Завдяки новим контрактам, збільшенню базового грошового забезпечення до 30 тис. грн та встановленню максимальних виплат на передовій у розмірі до 400 тис. грн уже зафіксовано тисячі заявок від військових, які бажають повернутися до служби.

У відомстві зазначають, що оперативне надходження фінансової та військової допомоги від міжнародних партнерів дасть можливість спрямувати більше державних ресурсів на забезпечення нових соціальних виплат українським захисникам.

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