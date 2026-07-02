БПЛА атаковали нефтеперерабатывающий завод в Кстово Нижегородской области
В Нижегородской области беспилотники нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кстово.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-сообщества.
По сообщениям, под удар попал нефтеперерабатывающий завод в городе Кстово, принадлежащий предприятию "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез".
Это уже не первая атака на этот объект. Ранее беспилотники наносили удар по НПЗ в Кстово в мае этого года.
Информация о масштабах повреждений и возможных последствиях атаки в настоящее время уточняется.
НПЗ в Кстово: что известно?
НПЗ в Кстово (ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", также известный как НОРСИ) - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России и ключевое предприятие компании "Лукойл". Он расположен примерно в 15 км от Нижнего Новгорода.
- введён в эксплуатацию в 1958 году;
- входит в четверку крупнейших НПЗ России;
- мощность переработки составляет около 16–17 млн тонн нефти в год (примерно 320 тыс. баррелей в сутки);
- является одним из крупнейших производителей бензина, дизельного топлива, авиационного керосина, битумов и смазочных материалов в РФ.
Предприятие обеспечивает производство топлива, часть которого используется для нужд российской армии и военной логистики. Из-за этого завод неоднократно становился целью ударов украинских беспилотников.
Предыдущие атаки
За последние годы НПЗ в Кстово неоднократно подвергался ударам:
- март 2024 года - после атаки дронов была повреждена установка первичной переработки АВТ-6, из-за чего завод был вынужден сократить или временно остановить работу.
- 29 января 2025 года - украинский Генштаб подтвердил поражение предприятия, независимые журналисты определили место попадания.
- апрель 2026 года - сообщалось о новых ударах по промышленной зоне Кстова, где расположены НПЗ и нефтехимические предприятия.
- май 2026 года - Генеральный штаб Украины сообщил о поражении установки первичной переработки нефти АВТ-6 с последующим пожаром. Впоследствии агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что после атаки главная установка, обеспечивающая более половины мощности завода, была остановлена.
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