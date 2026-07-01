11 НПЗ и 8 предприятий ВПК были поражены на территории РФ в течение июня, - Минобороны. СПИСОК

В течение июня 2026 года Силы обороны нанесли удары по 11 российским нефтеперерабатывающим заводам, 7 объектам топливной логистики, 8 военным заводам, центрам космической связи, кораблям и паромам.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Удары охватили территории от оккупированного Крыма и Краснодарского края до Западной Сибири.

Максимальная дистанция успешного удара превысила 2 000 километров от государственной границы Украины, отметили в Минобороны.

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Удары по НПЗ

В течение июня были атакованы 11 российских НПЗ.

Тюменский НПЗ ("Антипинский"), Тюменская область, > 2 000 км

Одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Западной Сибири. Мощность завода составляет 7,5–9 млн тонн нефти в год. Предприятие производит нефтепродукты для нужд российской армии.

Московский НПЗ, Москва, ~ 500 км

Повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6, комбинированная установка, а также уничтожены резервуары.

Завод приостановил переработку нефти на неопределенный срок.

Предприятие обеспечивает до 40 % потребностей Москвы в бензине и около 50 % - в дизельном топливе, а также поставляет авиатопливо аэропортам столицы РФ.

Уфимские НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим" и "Башнефть-Новойл", Уфа, ~ 1 500 км

"Комплекс уфимских НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих узлов в Российской Федерации.

Они обеспечивают топливом не только значительную часть Поволжья, но и осуществляют поставки в другие регионы России, включая поставки горюче-смазочных материалов для нужд воинских формирований, действующих в Украине", - говорится в сообщении.

Оренбургский газоперерабатывающий завод, Оренбургская область, > 1 200 км

Повреждены четыре установки по переработке газа, производственный процесс приостановлен.

Комплекс производит газ и серу, которая используется для производства взрывчатых веществ.

Оренбургский гелиевый завод забирает газ для получения гелия и этана, которые имеют критическое значение для ракетных технологий и авиации.

НПЗ "ТАНЕКО" и "ТАИФ-НК", Нижнекамск, Татарстан, ~ 1 200 км

Пострадали крупнейшие нефтеперерабатывающие комплексы региона с проектной мощностью более 16 млн тонн нефти в год.

Куйбышевский НПЗ, Самара, > 900 км

Нанесен удар по предприятию с годовым объемом переработки около 3,7 млн тонн нефти.

Завод остановил работу в результате попадания в установки первичной переработки АВТ-4 и АВТ-5, а также в резервуарный парк.

Ярославский НПЗ ("Славнефть-ЯНОС"), Ярославль, ~ 800 км

Зафиксировано попадание с задымлением на территории завода, проектная мощность которого составляет 15 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит топливо, имеющее важное значение для военной логистики РФ.

НПЗ "Ильский", "Афипский", "Славянский" (Краснодарский край), ~ 300–400 км

Эти предприятия поставляют дизельное топливо и бензин для военной логистики РФ. Совокупная мощность переработки превышает 12 млн тонн в год.

На Славянском НПЗ уничтожены четыре резервуара общим объемом 35 тыс. м³. Повреждены еще девять резервуаров общим объемом 30 тыс. м³, а также установка по переработке нефти.

Также были поражены и другие объекты нефтяной отрасли РФ

нефтегазовый терминал "Таманьнефтегаз", Тамань, ~ 300 км;

перевалочная нефтебаза "Грушовая", Новороссийск, ~ 400 км;

нефтебаза Росрезерва "Темп", Рыбинск, > 700 км;

нефтяные терминалы "Санкт-Петербург" и "Несте", Санкт-Петербург, ~ 900 км;

нефтебазы в Феодосии и Керчи, ВОТ АР Крым, ~ 300–350 км.

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ВПК и связь

Было поражено более 8 стратегических объектов, среди которых предприятия по производству артиллерийских систем, навигационной электроники для ракетного вооружения, а также ключевые центры спутниковой и военной связи.

Предприятие "Титан-Баррикады", Волгоград, ~ 600 км

Ракеты FP-5 "Фламинго" нанесли удар по комплексу, производящему артиллерийские системы и пусковые установки для ОТРК "Искандер-М" и стратегических комплексов "Тополь-М" и "Ярс".

Завод "ВНИИР-Прогресс", Чебоксары, > 900 км

Поражено предприятие, производящее антенны типа "Комета", которые используются в БПЛА типа Shahed, ракетах "Калибр", "Искандер-М" и модулях УМПК.

Центр космической связи "Дубна", Московская область, ~ 600 км

В результате удара существенно повреждены главные антенны и аппаратно-программные комплексы. Центр является крупнейшим узлом спутниковой связи и управления ретрансляторами в интересах Минобороны РФ. Кроме того, этот объект используется, в частности, для разведки и координации деятельности оккупационного контингента России в Украине.

Центр космической связи "Владимир", Владимирская область, ~ 700 км

Зафиксировано поражение аппаратно-программных комплексов и антенн объекта, обеспечивающего связь российских группировок.

"ВЗПП-Микрон", Воронеж, ~ 250 км

Нанесен удар по заводу, производящему электронную компонентную базу для крылатых ракет Х-101, ОТРК "Искандер-К" и ЗРГК "Панцирь-С1".

ВМС и логистика

В течение июня были поражены:

корвет проекта 20380 типа "Стерегущий", Кронштадт, ~ 900 км;

пограничный сторожевой корабль проекта 10410, Азовское море, ~ 200 км;

танкеры теневого флота РФ WEST Horizon и FINA A, Черное море, ~ 200–300 км;

портовая инфраструктура и два парома, порт "Кавказ", ~ 350 км.

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