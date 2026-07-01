11 НПЗ та 8 підприємств ВПК уражено на території РФ протягом червня, - Міноборони. ПЕРЕЛІК

Протягом червня 2026 року Сили оборони уразили 11 російських нафтопереробних заводів, 7 об'єктів паливної логістики, 8 військових заводів, центри космічного зв'язку, кораблі та пороми.

Про це повідомила пресслужба Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Ураження охопили території від окупованого Криму та Краснодарського краю до Західного Сибіру.

Максимальна дистанція успішного удару перевищила 2 000 кілометрів від державного кордону України, зазначили у Міноборони.

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Удари по НПЗ

Протягом червня атаковано 11 російських НПЗ.

Тюменський НПЗ ("Антипінський"), Тюменська область, > 2 000 км

Одне з найбільших нафтопереробних підприємств Західного Сибіру. Потужність заводу становить 7,5–9 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє нафтопродукти для потреб російської армії.

Московський НПЗ, Москва, ~ 500 км

Пошкоджено установку первинної переробки нафти АВТ-6, комбіновану установку та знищено резервуари.

Завод припинив переробку нафти на невизначений термін.

Підприємство забезпечує до 40% потреб Москви в бензині та близько 50% у дизельному паливі, а також постачає авіапальне аеропортам столиці РФ.

Уфімські НПЗ "Башнефть-Уфанефтехим" та "Башнефть-Новойл", Уфа, ~ 1 500 км

"Комплекс уфімських НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних вузлів у російській федерації.

Вони забезпечують паливом не лише значну частину Поволжя, а й здійснюють поставки до інших регіонів росії, включаючи постачання паливно-мастильних матеріалів для потреб військових угруповань, що діють в Україні", - йдеться в повідомленні.

Оренбурзький газопереробний завод, Оренбурзька область, > 1 200 км

Пошкоджено чотири установки переробки газу, виробничий процес призупинено.

Комплекс виробляє газ та сірку, яка використовується для виробництва вибухівки.

Оренбурзький гелієвий завод забирає газ для отримання гелію та етану, які є критичними для ракетних технологій та авіації.

НПЗ "ТАНЕКО" та "ТАИФ-НК", Нижньокамськ, Татарстан, ~ 1 200 км

Уражено найбільші нафтопереробні комплекси регіону з проєктною потужністю понад 16 млн тонн нафти на рік.

Куйбишевський НПЗ, Самара, > 900 км

Завдано удару по підприємству з річним обсягом переробки близько 3,7 млн тонн нафти.

Завод зупинив роботу внаслідок влучання в установки первинної переробки АВТ-4 та АВТ-5, а також резервуарний парк.

Ярославський НПЗ ("Славнефть-ЯНОС"), Ярославль, ~ 800 км

Зафіксовано влучання із задимленням на території заводу, проєктна потужність якого становить 15 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє пальне, що має важливе значення для військової логістики РФ.

НПЗ "Ільський", "Афіпський", "Словʼянський", (Краснодарський край), ~ 300–400 км

Ці підприємства постачають дизельне пальне й бензин для військової логістики РФ. Сукупна потужність переробки перевищує 12 млн тонн на рік.

На Словʼянському НПЗ знищено чотири резервуари загальним обʼємом 35 тис. м³. Пошкоджено ще девʼять резервуарів загальним обʼємом 30 тис. м³, а також установку переробки нафти.

Також уражено й інші об'єкти нафтової галузі РФ

нафтогазовий термінал "Таманьнефтегаз", Тамань, ~ 300 км;

перевальна нафтобаза "Грушовая", Новоросійськ, ~ 400 км;

нафтобаза росрезерву "Темп", Рибінськ, > 700 км;

нафтові термінали "Санкт-Петербург" та "Несте", Санкт-Петербург, ~ 900 км;

нафтобази у Феодосії та Керчі, ТОТ АР Крим, ~ 300–350 км.

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ВПК та зв'язок

Було уражено понад 8 стратегічних обʼєктів, серед яких підприємства з виробництва артилерійських систем, навігаційної електроніки для ракетного озброєння, а також ключові центри супутникового та військового звʼязку.

Підприємство "Титан-Баррикады", Волгоград, ~ 600 км

Ракетами FP-5 "Фламінго" завдано удару по комплексу, що виготовляє артилерійські системи та пускові установки для ОТРК "Іскандер-М" і стратегічних комплексів "Тополь-М" та "Ярс".

Завод "ВНИИР-Прогресс", Чебоксари, > 900 км

Уражено підприємство, що виробляє антени типу "Комета", які використовуються в БпЛА типу Shahed, ракетах "Калібр", "Іскандер-М" та модулях УМПК.

Центр космічного звʼязку "Дубна", Московська область, ~ 600 км

Внаслідок удару суттєво ушкоджено головні антени та апаратно-програмні комплекси. Центр є найбільшим вузлом супутникового звʼязку та керування ретрансляторами в інтересах міноборони рф. Крім того, цей обʼєкт використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту росії в Україні.

Центр космічного звʼязку "Владимир", Владимирська область, ~ 700 км

Зафіксовано ураження апаратно-програмних комплексів та антен об'єкта, що забезпечує зв'язок російських угруповань.

"ВЗПП-Микрон", Воронеж, ~ 250 км

Завдано удару по заводу, що виготовляє електронну компонентну базу для крилатих ракет Х-101, ОТРК "Іскандер-К" та ЗРГК "Панцирь-С1".

ВМС та логістика

Протягом червня уражено:

корвет проєкту 20380 типу "Стерегущий", Кронштадт, ~ 900 км;

прикордонний сторожовий корабель проєкту 10410, Азовське море, ~ 200 км;

танкери тіньового флоту РФ WEST Horizon та FINA A, Чорне море, ~ 200–300 км;

портова інфраструктура та два пороми, Порт "Кавказ", ~ 350 км.

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