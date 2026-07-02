БпЛА атакували нафтопереробний завод у Кстово Нижегородської області

У Нижньогородській області безпілотники завдали удару по нафтопереробному заводу в Кстово.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали та OSINT-спільноти.

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За повідомленнями, під удар потрапив нафтопереробний завод у місті Кстово, який належить підприємству "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез".

Це вже не перша атака на цей об'єкт. Раніше безпілотники завдавали удару по НПЗ у Кстово у травні цього року.

Інформація про масштаби пошкоджень та можливі наслідки атаки наразі уточнюється.

НПЗ у Кстово: що відомо?

НПЗ у Кстово (ТОВ "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез", також відомий як НОРСІ) — один із найбільших нафтопереробних заводів Росії та ключове підприємство компанії "Лукойл". Він розташований приблизно за 15 км від Нижнього Новгорода.

введений в експлуатацію у 1958 році;

входить до четвірки найбільших НПЗ Росії;

потужність переробки становить близько 16–17 млн тонн нафти на рік (приблизно 320 тис. барелів на добу);

є одним із найбільших виробників бензину, дизельного пального, авіаційного гасу, бітумів та мастил у РФ.

Підприємство забезпечує виробництво пального, частина якого використовується для потреб російської армії та військової логістики. Через це завод неодноразово ставав ціллю ударів українських безпілотників.

Попередні атаки

За останні роки НПЗ у Кстово неодноразово зазнавав ударів:

березень 2024 року - після атаки дронів була пошкоджена установка первинної переробки АВТ-6, через що завод був змушений скоротити або тимчасово зупинити роботу.

29 січня 2025 року - український Генштаб підтвердив ураження підприємства, незалежні журналісти геолокували місце влучання.

квітень 2026 року - повідомлялося про нові удари по промисловій зоні Кстова, де розташовані НПЗ та нафтохімічні підприємства.

травень 2026 року - Генеральний штаб України повідомив про ураження установки первинної переробки нафти АВТ-6 із подальшою пожежею. Згодом Reuters із посиланням на джерела в галузі повідомило, що після атаки головна установка, яка забезпечує понад половину потужності заводу, була зупинена.

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