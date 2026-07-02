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Новости Массированный комбинированный удар
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Атака на Киев: количество пострадавших возросло до 56, среди них - двое детей. ФОТОрепортаж

В результате массированной российской атаки на Киев уже известно о 56 пострадавших. Среди раненых - двое детей, информация о последствиях обстрела уточняется.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

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В ночь на 2 июля российские войска совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Киев. В нескольких районах столицы произошли пожары и разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

По последним официальным данным, погибли десять человек, по меньшей мере, 56 пострадали. К ликвидации последствий привлечены спасатели ГСЧС и городские службы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Последствия комбинированного удара по Киеву: 10 погибших, 34 пострадавших, масштабные разрушения (обновлено). ФОТОрепортаж

Последствия удара

Удар по Киеву 2 июля
Удар по Киеву 2 июля
Удар по Киеву 2 июля
Удар по Киеву 2 июля
Удар по Киеву 2 июля
Удар по Киеву 2 июля
Удар по Киеву 2 июля
Удар по Киеву 2 июля
Удар по Киеву 2 июля
Удар по Киеву 2 июля
Удар по Киеву 2 июля
Удар по Киеву 2 июля

Автор: 

Киев (26549) обстрел (33464) Воздушные атаки на Киев (969)
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Топ комментарии
+19
рашистській рєйх має бути зруйнований...
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02.07.2026 07:58 Ответить
+14
І це все на що спроможня рашиська орда ,терор проти мирного населення? немає в світі більш мерзених і огидних істот чим рашиські варвари,тому побажаю рашиським виродкам і їхньому кривавому терористу здохнути.
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02.07.2026 08:04 Ответить
+7
Просто кацапські чурки знають що можна робити ці військові злочини майже безкарно, бо адекватної відповіді жодного разу не було.
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02.07.2026 08:04 Ответить

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