Атака на Киев: количество пострадавших возросло до 56, среди них - двое детей. ФОТОрепортаж

В результате массированной российской атаки на Киев уже известно о 56 пострадавших. Среди раненых - двое детей, информация о последствиях обстрела уточняется.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.

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В ночь на 2 июля российские войска совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Киев. В нескольких районах столицы произошли пожары и разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры.

По последним официальным данным, погибли десять человек, по меньшей мере, 56 пострадали. К ликвидации последствий привлечены спасатели ГСЧС и городские службы.

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Последствия удара























