Атака на Киев: количество пострадавших возросло до 56, среди них - двое детей. ФОТОрепортаж
В результате массированной российской атаки на Киев уже известно о 56 пострадавших. Среди раненых - двое детей, информация о последствиях обстрела уточняется.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко.
В ночь на 2 июля российские войска совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Киев. В нескольких районах столицы произошли пожары и разрушения жилых домов и гражданской инфраструктуры.
По последним официальным данным, погибли десять человек, по меньшей мере, 56 пострадали. К ликвидации последствий привлечены спасатели ГСЧС и городские службы.
Последствия удара
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