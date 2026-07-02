Атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 56, серед них двоє дітей. ФОТОрепортаж

Унаслідок масованої російської атаки на Київ уже відомо про 56 постраждалих. Серед поранених – двоє дітей, інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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У ніч на 2 липня російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Київ. У кількох районах столиці сталися пожежі та руйнування житлових будинків і цивільної інфраструктури.

За останніми офіційними даними, загинули десятеро людей, щонайменше 56 постраждали. До ліквідації наслідків залучені рятувальники ДСНС та міські служби.

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Наслідки удару























