Атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 56, серед них двоє дітей. ФОТОрепортаж
Унаслідок масованої російської атаки на Київ уже відомо про 56 постраждалих. Серед поранених – двоє дітей, інформація про наслідки обстрілу уточнюється.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.
У ніч на 2 липня російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Київ. У кількох районах столиці сталися пожежі та руйнування житлових будинків і цивільної інфраструктури.
За останніми офіційними даними, загинули десятеро людей, щонайменше 56 постраждали. До ліквідації наслідків залучені рятувальники ДСНС та міські служби.
Наслідки удару
Топ коментарі
+22 Александр Чуднивец #474549
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+15 Володимир Омельянов
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+9 Максим Полховский #495633
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