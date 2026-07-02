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Новини Масований комбінований удар
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Атака на Київ: кількість постраждалих зросла до 56, серед них двоє дітей. ФОТОрепортаж

Унаслідок масованої російської атаки на Київ уже відомо про 56 постраждалих. Серед поранених – двоє дітей, інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

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У ніч на 2 липня російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Київ. У кількох районах столиці сталися пожежі та руйнування житлових будинків і цивільної інфраструктури.

За останніми офіційними даними, загинули десятеро людей, щонайменше 56 постраждали. До ліквідації наслідків залучені рятувальники ДСНС та міські служби.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки комбінованого удару по Києву: 10 загиблих, 34 постраждали, масштабні руйнування (оновлено). ФОТОрепортаж

Наслідки удару

Удар по Києві 2 липня
Удар по Києві 2 липня
Удар по Києві 2 липня
Удар по Києві 2 липня
Удар по Києві 2 липня
Удар по Києві 2 липня
Удар по Києві 2 липня
Удар по Києві 2 липня
Удар по Києві 2 липня
Удар по Києві 2 липня
Удар по Києві 2 липня
Удар по Києві 2 липня

Автор: 

Київ (20982) обстріл (34817) Повітряні атаки на Київ (1027)
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Топ коментарі
+22
рашистській рєйх має бути зруйнований...
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02.07.2026 07:58 Відповісти
+15
І це все на що спроможня рашиська орда ,терор проти мирного населення? немає в світі більш мерзених і огидних істот чим рашиські варвари,тому побажаю рашиським виродкам і їхньому кривавому терористу здохнути.
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02.07.2026 08:04 Відповісти
+9
Просто кацапські чурки знають що можна робити ці військові злочини майже безкарно, бо адекватної відповіді жодного разу не було.
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02.07.2026 08:04 Відповісти

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