За последние сутки Россия атаковала Николаевщину дронами: погиб водитель грузовика, трое человек ранены
За прошедшие сутки российские войска атаковали Николаевскую область с помощью дронов Shahed, "Молния", FPV-дронов и РСЗО. В Новой Одессе в результате удара по сельскохозяйственному предприятию погиб 66-летний водитель грузовика, еще трое мужчин получили ранения.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские атаки по области за последние сутки, по состоянию на 07:30 утра 2 июля:
Новая Одесса
- Вчера враг атаковал область БПЛА типа Shahed. В результате удара по территории сельскохозяйственного предприятия в Новой Одессе погиб 66-летний мужчина - водитель грузовика. Еще трое мужчин - в возрасте 25, 42 и 50 лет - получили ранения и были госпитализированы. На утро их состояние - средней тяжести. Также повреждены складские здания, грузовой автомобиль и возник пожар.
- В г. Первомайске поврежден гараж. Пострадавших нет.
г. Николаев
Днем враг атаковал город Николаев, предположительно - ударным дроном типа "Молния". Пострадавших нет.
Баштанский район:
- Ночью враг атаковал дронами типа "Молния" Снигуровскую громаду. Под ударом оказались энергетическая и критическая инфраструктура. Пострадавших нет.
Николаевский район:
- Вчера враг трижды атаковал ударными дронами типа "Молния" и трижды FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. Также враг дважды нанес удары, предположительно из РСЗО, по Куцурубской громаде. Пострадавших нет.
- Кроме того, под утро враг атаковал ударным дроном типа "Молния" Галициновскую громаду. В результате в с. Лупарево пострадала 66-летняя женщина, у которой развилась острая стрессовая реакция. Ей оказали помощь на месте. Повреждена крыша частного дома.
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