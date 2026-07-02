За последние сутки Россия атаковала Николаевщину дронами: погиб водитель грузовика, трое человек ранены

За прошедшие сутки российские войска атаковали Николаевскую область с помощью дронов Shahed, "Молния", FPV-дронов и РСЗО. В Новой Одессе в результате удара по сельскохозяйственному предприятию погиб 66-летний водитель грузовика, еще трое мужчин получили ранения.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские атаки по области за последние сутки, по состоянию на 07:30 утра 2 июля:

Новая Одесса

Вчера враг атаковал область БПЛА типа Shahed. В результате удара по территории сельскохозяйственного предприятия в Новой Одессе погиб 66-летний мужчина - водитель грузовика. Еще трое мужчин - в возрасте 25, 42 и 50 лет - получили ранения и были госпитализированы. На утро их состояние - средней тяжести. Также повреждены складские здания, грузовой автомобиль и возник пожар.

В г. Первомайске поврежден гараж. Пострадавших нет.

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г. Николаев

Днем враг атаковал город Николаев, предположительно - ударным дроном типа "Молния". Пострадавших нет.

Баштанский район:

Ночью враг атаковал дронами типа "Молния" Снигуровскую громаду. Под ударом оказались энергетическая и критическая инфраструктура. Пострадавших нет.

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Николаевский район:

Вчера враг трижды атаковал ударными дронами типа "Молния" и трижды FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. Также враг дважды нанес удары, предположительно из РСЗО, по Куцурубской громаде. Пострадавших нет.

Кроме того, под утро враг атаковал ударным дроном типа "Молния" Галициновскую громаду. В результате в с. Лупарево пострадала 66-летняя женщина, у которой развилась острая стрессовая реакция. Ей оказали помощь на месте. Повреждена крыша частного дома.

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