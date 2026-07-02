Минулої доби росія атакувала Миколаївщину дронами: загинув водій вантажівки, троє людей поранені

Упродовж минулої доби російські війська атакували Миколаївську область дронами Shahed, "Молнія", FPV-дронами та РСЗВ. У Новій Одесі внаслідок удару по сільськогосподарському підприємству загинув 66-річний водій вантажівки, ще троє чоловіків поранені.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі атаки по області за минулу добу, станом на 07:30 ранку 2 липня:

Нова Одеса

Учора ворог атакував область БпЛА типу "Shahed". Унаслідок удару по території сільськогосподарського підприємства у Новій Одесі загинув 66-річний чоловік – водій вантажівки. Ще троє чоловіків – віком 25, 42 та 50 років, отримали поранення, були госпіталізовані. На ранок їхній стан – середньої тяжкості. Також пошкоджені складські будівлі, вантажний автомобіль та виникла пожежа.

У м. Первомайськ пошкоджено гараж. Постраждалих немає.

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м. Миколаїв

Удень ворог атакував місто Миколаїв, попередньо ударним дроном типу "Молнія". Постраждалих немає.

Баштанський район:

Уночі ворог атакував дронами типу "Молнія" Снігурівську громаду. Під ударом були енергетична та критична інфраструктури. Постраждалих немає.

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Миколаївський район:

Учора ворог тричі атакував ударними дронами типу "Молнія", тричі FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Також ворог двічі завдав ударів, попередньо з РСЗВ, по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Крім того, під ранок ворог атакував ударним дроном типу "Молнія" Галицинівську громаду. Внаслідок чого, в с. Лупареве постраждала 66-річна жінка, яка отримала гостру реакцію на стрес. Допомогу їй надали на місці. Пошкоджено дах приватного будинку.

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