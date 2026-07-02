После ночной атаки РФ часть Киева, Донецкой, Харьковской и Запорожской областей осталась без света

В результате очередной массированной комбинированной атаки России в ночь на 2 июля была повреждена энергетическая инфраструктура в нескольких регионах Украины. Из-за обстрелов часть потребителей в Киеве, а также в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях временно осталась без электроснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Минэнерго.

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Наиболее сложная ситуация на данный момент сложилась в Сумской области, где из-за повреждений энергетических объектов в результате боевых действий и российских обстрелов без электроэнергии остается наибольшее количество потребителей.

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

В Донецкой области ранены энергетики, непогода оставила без электричества десятки населенных пунктов

Во время выполнения ремонтных работ на одном из энергетических объектов в Донецкой области под российский обстрел попали работники энергетической отрасли. Ранения получили трое человек, которых госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий без электроснабжения остаются более 70 населенных пунктов во Львовской, Закарпатской, Черниговской и Киевской областях. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением электросетей.

Ограничения не прогнозируются, украинцев призывают рационально потреблять электроэнергию

На сегодняшний день введение графиков ограничения электроснабжения не прогнозируется.

В то же время энергетики рекомендуют переносить активное использование электроэнергии на период с 10:00 до 16:00, а в вечернее время - с 16:00 до 23:00 - по возможности экономно пользоваться электроприборами, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

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