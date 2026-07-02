Після нічної атаки РФ частина Києва, Донеччини, Харківщини та Запорізької області залишилася без світла

Унаслідок чергової масованої комбінованої атаки Росії в ніч на 2 липня пошкоджено енергетичну інфраструктуру в кількох регіонах України. Через обстріли частина споживачів у Києві, а також Донецькій, Запорізькій і Харківській областях тимчасово залишилася без електропостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Міненерго.

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Найскладніша ситуація наразі склалася в Сумській області, де через пошкодження енергетичних об'єктів унаслідок бойових дій та російських обстрілів без електроенергії залишається найбільша кількість споживачів.

Енергетики продовжують аварійно-відновлювальні роботи в цілодобовому режимі, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки українців.

На Донеччині поранено енергетиків, негода знеструмила десятки населених пунктів

Під час виконання ремонтних робіт на одному з енергетичних об'єктів у Донецькій області під російський обстріл потрапили працівники енергетичної галузі. Поранення дістали троє людей, яких госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги.

Крім того, через несприятливі погодні умови без електропостачання залишаються понад 70 населених пунктів у Львівській, Закарпатській, Чернігівській та Київській областях. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням електромереж.

Обмежень не прогнозують, українців закликають раціонально споживати електроенергію

Станом на сьогодні запровадження графіків обмеження електропостачання не прогнозується.

Водночас енергетики рекомендують переносити активне використання електроенергії на період із 10:00 до 16:00, а у вечірній час — з 16:00 до 23:00 — за можливості економно користуватися електроприладами, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

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