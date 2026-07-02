В Турции разбился и детонировал неизвестный дрон с 5 килограммами взрывчатки, - СМИ
В черноморском регионе Турции разбился и взорвался неизвестный беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, внутри дрона находилось около пяти килограммов взрывчатки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN Türk.
Инцидент произошел в районе Ачикалан муниципалитета Вакфикебир в провинции Трабзон. По информации правоохранительных органов, беспилотник врезался в дерево, после чего взорвался.
По прибытии на место специалисты провели первичный технический осмотр и установили, что аппарат был оснащен взрывчаткой. Турецкие СМИ сообщают, что ее вес составлял примерно пять килограммов.
Правоохранители проверяют происхождение дрона
К месту падения прибыли полицейские, саперы и другие экстренные службы. Территория оцеплена, продолжается осмотр обломков и расследование обстоятельств инцидента.
По данным турецких СМИ, предварительная проверка якобы свидетельствует о том, что беспилотник мог быть украинского происхождения. В то же время официального подтверждения этой информации турецкие власти пока не обнародовали.
Инцидент вызвал кратковременную панику среди жителей близлежащих населенных пунктов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль