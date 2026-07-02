В Турции разбился и детонировал неизвестный дрон с 5 килограммами взрывчатки, - СМИ

В черноморском регионе Турции разбился и взорвался неизвестный беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, внутри дрона находилось около пяти килограммов взрывчатки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN Türk.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Инцидент произошел в районе Ачикалан муниципалитета Вакфикебир в провинции Трабзон. По информации правоохранительных органов, беспилотник врезался в дерево, после чего взорвался.

По прибытии на место специалисты провели первичный технический осмотр и установили, что аппарат был оснащен взрывчаткой. Турецкие СМИ сообщают, что ее вес составлял примерно пять килограммов.

Правоохранители проверяют происхождение дрона

К месту падения прибыли полицейские, саперы и другие экстренные службы. Территория оцеплена, продолжается осмотр обломков и расследование обстоятельств инцидента.

По данным турецких СМИ, предварительная проверка якобы свидетельствует о том, что беспилотник мог быть украинского происхождения. В то же время официального подтверждения этой информации турецкие власти пока не обнародовали.

Инцидент вызвал кратковременную панику среди жителей близлежащих населенных пунктов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Читайте: Президент Румынии заявил о контактах с Украиной после инцидента с морским дроном