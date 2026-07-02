У Туреччині розбився і детонував невідомий дрон з 5 кілограмами вибухівки, - ЗМІ

У чорноморському регіоні Туреччини розбився та вибухнув невідомий безпілотний літальний апарат. За попередніми даними, всередині дрона було близько п'яти кілограмів вибухівки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує CNN Türk.

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Інцидент стався в районі Ачикалан муніципалітету Вакфікебір у провінції Трабзон. За інформацією правоохоронців, безпілотник врізався в дерево, після чого вибухнув.

Після прибуття на місце фахівці провели первинний технічний огляд і встановили, що апарат був споряджений вибухівкою. Турецькі ЗМІ повідомляють, що її вага становила приблизно п'ять кілограмів.

Правоохоронці перевіряють походження дрона

До місця падіння прибули поліцейські, сапери та інші екстрені служби. Територію оточили, триває огляд уламків і розслідування обставин інциденту.

За даними турецьких медіа, попередня перевірка нібито свідчить, що безпілотник міг бути українського походження. Водночас офіційного підтвердження цієї інформації турецька влада наразі не оприлюднила.

Інцидент спричинив короткочасну паніку серед мешканців навколишніх населених пунктів. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

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