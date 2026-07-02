Литва готовит дополнительные меры из-за риска провокаций со стороны РФ, - Минобороны
Литва в качестве превентивной меры разрабатывает дополнительные планы реагирования на возможные провокации со стороны России и уже усилила охрану объектов критической инфраструктуры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил временно исполняющий обязанности министра обороны Литвы Робертас Каунас, пишет Delfi.
По словам чиновника, из-за войны России против Украины и роста числа ударов украинских беспилотников по территории РФ в Кремле все больше проявляется отчаяние, что может привести к новым гибридным действиям.
"В превентивном порядке разрабатываем дополнительные планы и возможные меры реагирования на различные провокации. Это может быть появление "зеленых человечков", вторжение беспилотников или различные диверсии", - отметил Каунас.
Литва обсудила угрозы с партнерами по НАТО
Глава оборонного ведомства сообщил, что Литва уже подняла вопрос о возможных российских провокациях во время последней встречи министров обороны стран НАТО. По его словам, особое внимание уделяется безопасности Балтийского региона и Польши.
Он добавил, что союзники постоянно обмениваются разведывательной информацией, а вопросы безопасности также планируют обсудить на саммите в Анкаре на следующей неделе.
В Литве отвергли заявления Москвы
Каунас также прокомментировал заявления российской стороны о якобы использовании воздушного пространства стран Балтии украинскими беспилотниками. Он подчеркнул, что такие обвинения не соответствуют действительности.
"Россия явно не выиграет войну в Украине. Владимиру Путину становится все труднее объяснять россиянам, почему война пришла на территорию России", - заявил исполняющий обязанности министра обороны.
По его словам, удары украинских беспилотников по российской территории и проблемы с топливом свидетельствуют о росте внутренних трудностей в РФ, что, по мнению литовской стороны, может подталкивать Кремль к новым провокациям.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль