Литва готовит дополнительные меры из-за риска провокаций со стороны РФ, - Минобороны

Литва в качестве превентивной меры разрабатывает дополнительные планы реагирования на возможные провокации со стороны России и уже усилила охрану объектов критической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил временно исполняющий обязанности министра обороны Литвы Робертас Каунас, пишет Delfi.

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По словам чиновника, из-за войны России против Украины и роста числа ударов украинских беспилотников по территории РФ в Кремле все больше проявляется отчаяние, что может привести к новым гибридным действиям.

"В превентивном порядке разрабатываем дополнительные планы и возможные меры реагирования на различные провокации. Это может быть появление "зеленых человечков", вторжение беспилотников или различные диверсии", - отметил Каунас.

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Литва обсудила угрозы с партнерами по НАТО

Глава оборонного ведомства сообщил, что Литва уже подняла вопрос о возможных российских провокациях во время последней встречи министров обороны стран НАТО. По его словам, особое внимание уделяется безопасности Балтийского региона и Польши.

Он добавил, что союзники постоянно обмениваются разведывательной информацией, а вопросы безопасности также планируют обсудить на саммите в Анкаре на следующей неделе.

В Литве отвергли заявления Москвы

Каунас также прокомментировал заявления российской стороны о якобы использовании воздушного пространства стран Балтии украинскими беспилотниками. Он подчеркнул, что такие обвинения не соответствуют действительности.

"Россия явно не выиграет войну в Украине. Владимиру Путину становится все труднее объяснять россиянам, почему война пришла на территорию России", - заявил исполняющий обязанности министра обороны.

По его словам, удары украинских беспилотников по российской территории и проблемы с топливом свидетельствуют о росте внутренних трудностей в РФ, что, по мнению литовской стороны, может подталкивать Кремль к новым провокациям.

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