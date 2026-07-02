Литва готує додаткові заходи через ризик провокацій РФ, - Міноборони

Литва превентивно розробляє додаткові плани реагування на можливі провокації з боку Росії та вже посилила охорону об'єктів критичної інфраструктури.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Литви Робертас Каунас, пише Delfi.

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За словами посадовця, через війну Росії проти України та зростання кількості ударів українських безпілотників по території РФ у Кремлі дедалі більше проявляється відчай, що може призвести до нових гібридних дій.

"У превентивному порядку розробляємо додаткові плани та можливі заходи реагування на різні провокації. Це можуть бути поява "зелених чоловічків", вторгнення безпілотників або різні диверсії", – зазначив Каунас.

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Литва обговорила загрози з партнерами по НАТО

Очільник оборонного відомства повідомив, що Литва вже порушила питання можливих російських провокацій під час останньої зустрічі міністрів оборони країн НАТО. За його словами, особливу увагу приділяють безпеці Балтійського регіону та Польщі.

Він додав, що союзники постійно обмінюються розвідувальною інформацією, а питання безпеки також планують обговорити на саміті в Анкарі наступного тижня.

У Литві відкинули заяви Москви

Каунас також прокоментував заяви російської сторони про нібито використання повітряного простору країн Балтії українськими безпілотниками. Він наголосив, що такі звинувачення не відповідають дійсності.

"Росія явно не виграє війну в Україні. Володимиру Путіну дедалі важче пояснювати росіянам, чому війна прийшла на територію Росії", – заявив виконувач обов'язків міністра оборони.

За його словами, удари українських безпілотників по російській території та проблеми з паливом свідчать про зростання внутрішніх труднощів у РФ, що, на думку литовської сторони, може підштовхувати Кремль до нових провокацій.

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