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Новости Обстрелы Николаева
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Россияне нанесли удар по Николаеву с помощью "шахедов": трое раненых, один человек - в тяжелом состоянии

Атака шахидов на Николаев

Сегодня, 2 июля, российские войска нанесли удары ракетами "Шахед" по городу Николаев, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

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Пострадавшие в результате атаки

На данный момент известно о трех пострадавших в результате атаки "шахедов" на город.

  • Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
  • Двум женщинам медицинская помощь была оказана на месте.

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Разрушения

Отмечается, что повреждены пять домов, произошли пожары.

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