Россияне нанесли удар по Николаеву с помощью "шахедов": трое раненых, один человек - в тяжелом состоянии
Сегодня, 2 июля, российские войска нанесли удары ракетами "Шахед" по городу Николаев, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил глава ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие в результате атаки
На данный момент известно о трех пострадавших в результате атаки "шахедов" на город.
- Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.
- Двум женщинам медицинская помощь была оказана на месте.
Разрушения
Отмечается, что повреждены пять домов, произошли пожары.
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