Росіяни вдарили по Миколаєву "Шахедами": троє поранених, один чоловік - у важкому стані

Сьогодні, 2 липня, російські війська завдали ударів "Шахедами" по місту Миколаїв, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

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Постраждалі через атаку

Станом на зараз відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки "Шахедів" на місто.

Чоловіка госпіталізовано у важкому стані.

Двом жінкам медична допомога була надана на місці.

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Руйнування

Зазначається, що пошкоджено п'ять будинків, відбулись пожежі.

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