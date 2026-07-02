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Новини Обстріли Миколаєва
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Росіяни вдарили по Миколаєву "Шахедами": троє поранених, один чоловік - у важкому стані

Атака шахедів на Миколаїв

Сьогодні, 2 липня, російські війська завдали ударів "Шахедами" по місту Миколаїв, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

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Постраждалі через атаку

Станом на зараз відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки "Шахедів" на місто.

  • Чоловіка госпіталізовано у важкому стані.
  • Двом жінкам медична допомога була надана на місці.

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Руйнування

Зазначається, що пошкоджено п'ять будинків, відбулись пожежі.

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Миколаїв (1914) Миколаївська область (2474) обстріл (34817) Миколаївський район (222)
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