Росіяни вдарили по Миколаєву "Шахедами": троє поранених, один чоловік - у важкому стані
Сьогодні, 2 липня, російські війська завдали ударів "Шахедами" по місту Миколаїв, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив голова ОА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
Постраждалі через атаку
Станом на зараз відомо про трьох постраждалих внаслідок атаки "Шахедів" на місто.
- Чоловіка госпіталізовано у важкому стані.
- Двом жінкам медична допомога була надана на місці.
Руйнування
Зазначається, що пошкоджено п'ять будинків, відбулись пожежі.
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