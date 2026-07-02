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Новости Атака дронов по Запорожью
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Россияне атаковали предприятие в Запорожье с помощью дрона: ранен мужчина, - ОВА

Захватчики нанесли удар дроном по предприятию в Запорожье, есть раненый

Российские оккупационные войска нанесли удар беспилотником по территории одного из предприятий в Запорожском районе. В результате атаки пострадал 55-летний мужчина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

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По предварительным данным, в результате удара повреждены производственные помещения и трактор.

"Россияне нанесли удар дроном по территории предприятия. Повреждены помещения и трактор. Ранение получил мужчина", — сообщил Иван Федоров.

По словам главы ОГА, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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