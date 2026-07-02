Россияне атаковали предприятие в Запорожье с помощью дрона: ранен мужчина, - ОВА
Российские оккупационные войска нанесли удар беспилотником по территории одного из предприятий в Запорожском районе. В результате атаки пострадал 55-летний мужчина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.
По предварительным данным, в результате удара повреждены производственные помещения и трактор.
"Россияне нанесли удар дроном по территории предприятия. Повреждены помещения и трактор. Ранение получил мужчина", — сообщил Иван Федоров.
По словам главы ОГА, пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль